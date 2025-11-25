牛煦庭轟小橘書加總統簽名恐政治化 批國防部報告「有點惡心」

國民黨立委牛煦庭針對「全民國防手冊」(小橘書)提出多項建議。牛煦庭指出,新版手冊除了增加堰塞湖災害指引、優化QR Code外,最大差異是加上賴清德總統簽名,他認為這項變動恐將手冊政治化。

牛煦庭批評國防部在報告中自誇「淺顯易懂、視覺吸睛、深獲各界正面肯定」等內容「有點惡心」,強調這些馬屁文化大可不必。他質疑國防部參考各國版本時,其他國家的手冊「恐怕不見得都有總統簽名」。雖然國防部副部長辯稱總統是三軍統帥、所有國防白皮書都有總統簽名,且這對工作同仁是鼓舞,但牛煦庭提醒,從社會大眾角度來看,台灣政治氛圍不安定,加上總統簽名並立即普發,容易被政治化解讀。

牛煦庭強調,災變沒有政黨之分,政策推動應避免政治符碼,「政治色彩越淡越好,四平八穩、很無聊都沒關係,這樣反而有比較好的穿透效果」。他也建議手冊在假訊息識讀部分可以精進,應參考瑞典手冊明確提醒民眾避免依賴單一社群平台,而非只寫「焦慮就不要看太多新聞」。

此外,牛煦庭也質詢內政部關於防空避難空間的實際可用性。他舉例自己過去在龜山租屋處,該大樓地下室標示可容納300多人,但實際上是立體停車塔,沒有人員通道,根本無法作為避難空間。他要求警政系統詳細盤點,確保公布的避難處所都是真正可供人流順利出入的空間,而非只是為了交作業而草率登錄。

