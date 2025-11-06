牛煦庭、江怡臻接KMT發言人 宋瑋莉之子任文傳會副主委
即時中心／顏一軒報導
國民黨今（6）日公布新一波人事案，考紀會主委由前副秘書長張雅屏接任；另，國民黨發言人確定由立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任。
此外，國民黨前基隆市議長、現任市議員宋瑋莉之子林益諄確定出任文傳會副主委；文傳會新媒體部主任由王安國擔任；組發會青年部主任由曾任洪秀柱競辦發言人的李昶志出任；國際部主任由董佳瑜擔任。
宋瑋莉的兒子林益諄（左）將出任國民黨文傳會副主委。（圖／翻攝自林益諄臉書）
原文出處：快新聞／牛煦庭、江怡臻接KMT發言人 宋瑋莉之子任文傳會副主委
