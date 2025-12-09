牛牛也怕怕！「地牛翻身」牧場牛群驚恐 一秒彈起

深夜突如其來的強震，就連牛舍裡的牛隻睡到一半都被地牛驚醒。（示意圖／unsplash）





深夜突如其來的強震，讓不少青森民眾非常驚恐，逃往安置所的民眾說，這搖晃的威力讓人回想起311大地震，甚至有民眾嚇到要重新檢視自己避難包。青森街頭裡裡外外都傳出不少災情，就連牛舍裡的牛隻，睡到一半都被地牛驚醒。

在牛舍裡，安穩睡覺的牛牛們，遇到地牛翻身也一秒驚醒爬起身，劇烈搖晃，讓整個牛舍的牛隻全都受到驚嚇。

青森民眾：「不知道地震什麼時候會來，還會不會來，這點真的很可怕，回家之後我打算重新檢查我的避難包。我很驚嚇，我以為類似東日本大地震的事不會再發生。」

青森街頭傳出大大小小災情，民眾回想起當下還心有餘悸，一早還得將家門的玻璃一片片敲下收拾乾淨。

青森民眾：「總之門倒了，裡面的玻璃都碎了，玻璃掉出來了，連窗戶都掉下來。」

由於青森的建築多數都偏老舊，根本耐不住強震，驚恐到安置所避難的民眾臉上全寫滿焦慮，一夜難眠，甚至不少人認為搖晃程度不輸311東日本大地震。

青森民眾：「跟（311）地震相比，現在是晚上所以更令人感到不安。」

因為航班受到影響，北海道新千歲機場還有不少民眾克難過夜。由於目前餘震不斷，日本海溝的地震活動有向北推進的趨勢，勾起青森民眾311地震的恐怖回憶，更擔心家毀人亡的夢魘再次重現。

