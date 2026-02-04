「牛發瘋了」！ 水牛菜市場內抓狂暴衝 撞飛民眾

（圖／翻攝自＠新京报我们视频微博）





中國海南文昌一個菜市場內發生狂牛驚魂！一頭水牛突然抓狂暴衝，攻擊菜市場裡的人群，嚇得市場攤販四處逃跑，水牛橫衝直撞共造成4人受傷，最後遭當場擊斃。

一頭大水牛朝著一名男子直直撞過去，將人整個頂飛還持續用牛角攻擊，附近周遭攤販全都嚇跑趕緊讓開。事發1號上午中國海南文昌一個菜市場裡，一頭水牛突然暴衝攻擊人群。

現場目擊民眾：「這牛發瘋了，還到處來撞人你看，還壓住那個人。」

水牛將人撞到自己還壓在一名大爺身上，大爺被重壓痛到無法起身，原本熱鬧的菜市場大家嚇得一哄而散，怎麼也沒想到，會有一隻大水牛失控橫衝直撞。

當地政府工作人員：「他把牛從車上拉下來，綁到家裡去，11點那個牛就發瘋，掙斷那個繩子，就衝到菜市場裡面去，然後撞了4個人。」

原來這頭水牛是有民眾前兩天買來暫時綁在市場內，沒想到卻掙脫綁繩，抓狂似的四處攻擊造成4人受傷，其中一人手臂和四根肋骨骨折傷勢較重，最後水牛遭當場擊斃，許多民眾都目睹這場狂牛驚魂，由於牛主人也無法控制牛隻只好靠官方介入，目前市場已經恢復營業。

