牛稠溪整治耗資1.7億 嘉縣觀音瀑布風華再現

林業及自然保育署嘉義分署配合嘉義縣政府「觀音瀑布風華再現計畫」，自民國107年起持續推動牛稠溪流域整治，今年完成最後一哩路。（林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

工程設施融入牛稠溪常見台灣鬚鱲、台灣石賓、鯝魚圖騰。（林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

林業及自然保育署嘉義分署配合嘉義縣政府「觀音瀑布風華再現計畫」，自民國107年起持續推動牛稠溪流域整治，分期投入1.7億元，這兩年主推「竹崎鄉牛稠溪田仔腳區域排水改善工程第3期」，終於完成牛稠溪區域治理最後一哩路。

嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布曾是4、5、6年級生記憶中熱門景點，深受民眾喜愛，歷經88年921大地震、98年莫拉克風災，導致聯外道路全面中斷，自此瀑布隱然於世，為讓觀音瀑布重現風華，又鑑於牛稠溪集水面積達1000多公頃，逢颱風、豪雨，兩岸常受溪水溢流沖刷及邊坡崩塌災害，影響居民安全，甚至造成交通中斷，107年起跨機關合作，展開整體規畫與分年、分期工程施作。

林業保育署嘉義分署牛稠溪流域分年分期治理。（林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義分署表示，投入1.7億元分期整治牛稠溪，104年治理工程更全面推動生態友善措施，現牛稠溪防災韌性已顯著提升，也促成觀音瀑布聯外道路提前搶通，讓封閉20餘年的觀音瀑布風景區於112年順利開園，吸引舊雨新知尋幽攬勝。

生態工程營造縱向廊道有利水中生物溯游。（林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

「竹崎鄉牛稠溪田仔腳區域排水改善工程第3期」，主要將原有高差7公尺防砂壩調整為階梯式護坦，透過多階段消能，保護下游結構物降低淘刷風險，並暢通溪流縱向廊道，營造有利水中生物溯游的環境。

嘉義分署說，工程設計結合觀音瀑布周遭景觀，將當地人文及動物意象圖騰融入兩岸結構物，兼顧景觀美化與生態人文教育功能，在區域治理最後一哩路完成後，成功保障觀音瀑布聯外道路及下游文峯、金獅、龍山等聚落安全，也為台灣自來水公司竹崎淨水場帶來穩定水量與水質，全面提升流域整體防災與水資源永續運用，更為地方觀光產業奠定基石。

當地文峯村及金獅村村民對嘉義分署歷年投入心力表示肯定與讚賞，消除多年水患之苦，更提升居民及旅客安全，讓整體遊憩品質更加豐富深化。

