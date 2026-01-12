牛稠溪畔傾倒27籃廢棄菜 屏縣電眼科技執法全都錄

小貨車司機於河畔連續傾倒27籃廢棄物，遭移動式監視器全都錄。（屏東縣政府環保局提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府環保局近日於牛稠溪畔揪出載滿菜渣及垃圾的小貨車，司機及隨車人員趁夜色昏暗、四下無人之刻，於河畔連續傾倒27籃廢棄物之惡行，遭移動式監視器全都錄，將依違反廢棄物清理法加重裁罰，並限期清除廢棄物。

屏縣環保局為杜絕隨意棄置垃圾行為，自113年1月起運用科技執法，陸續架設移動式與固定式監視器達100台，24小時監控取締違規行為。以重點取締範圍牛稠溪為例，114年度採科技執法取締127件亂丟垃圾、隨機點火2件，裁罰金額達32萬5,200元。

廣告 廣告

環保局於近日更發現無良商人，趁夜闌人靜時以小貨車載運廢菜渣及垃圾，沿著防汛道路尋覓棄置地點，先由駕駛夥同外籍移工攜帶頭燈下車先是探勘地勢，再逐一將廢棄物搬運下車，短短5分鐘共傾倒27籃廢菜渣及垃圾，離開前還刻意將凸起的廢棄物攤平，環保局旋即以車追人循線找到登記高雄市的車主，原以為神不知鬼不覺，荒唐行徑全被電眼錄下，面對稽查啞口無言。外籍人士同受我國法律約束，環保局針對此道德淪喪、敗壞風俗的老闆及雇主，已依違反廢棄物清理法裁罰新臺幣12,000元、限期清除並命其受環境講習。

環保局依違反廢棄物清理法裁罰新臺幣12,000元、限期清除並命其受環境講習。（屏東縣政府環保局提供）

環保局表示，屏東縣持續加強取締亂丟垃圾、菸蒂及檳榔渣等NG行為，已於各重要路口、人煙稀少的髒亂熱點網羅密布監視系統，114年度以科技執法查緝1,695件，裁罰金額高達352萬元，今年起更將搭配AI影像分析系統辨識動態畫面，預期可大幅提高破獲率。而針對隨意棄置垃圾於分隔島、十字路口及河岸者，第一次罰3,600元，第二次罰最高6,000元，呼籲民眾勿心存僥倖，以免瘦了荷包又失面子。