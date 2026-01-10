牛群夜闖台一線逛大街 潮州警化身「現代牛仔」
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東台一線昨晚很不平安，9日晚間，正當用路人趕著回家時，潮州大橋附近路段驚見一群「大塊頭」在車道上悠哉散步，嚇得駕駛人紛紛急踩煞車。潮州警方接獲報案後，立刻動員大批警力趕往現場，上演一場警察版的「牛仔很忙」，忙著將牛群驅離，化解這場驚魂記。
昨晚9時30分許，潮州警方接獲報案，指稱台一線潮州大橋附近有不明生物「非法集會」。竹田與光華派出所員警趕抵現場一看，差點沒昏倒，原來是一群壯碩的黃牛正大搖大擺地在省道上「慢跑」，完全無視呼嘯而過的車輛。由於該路段車流量大且視線不佳，牛群若受驚衝撞，後果不堪設想。
為了守護用路人安全，現場員警不敢大意，立即配合閃燈與指揮棒進行交通管制，並使出渾身解數，一邊揮手、一邊吆喝，才總算將這群「哞哞叫」的不速之客引導至安全地帶，順利恢復交通順暢。
警方事後循線找到該群牛隻的涂姓飼主。據了解，這群牛疑似趁夜色偷偷「越獄」，飼主在接到警方通知時也一臉尷尬。不過，這場深夜漫步的代價可不便宜，警方當場依《道路交通管理處罰條例第84條》對飼主祭出罰單告發；此外，由於飼主未善盡看管責任，導致動物遊蕩影響公共安全，後續將函轉屏東縣政府農業處，依《動物保護法》進行裁處。
潮州分局呼籲，飼養大型牲畜的農友應善盡管理責任，加強圍籬設施，別讓自家的「財產」溜到馬路上亂晃。道路是用來開車的，不是用來放牧的，萬一發生事故，不僅要賠上大筆補償，還可能面臨刑事責任。
更多自由時報報導
「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了
新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下
韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款
台南巨無霸「黃金」綠鬣蜥長期逍遙法外 終於被捕了！
其他人也在看
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 375
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 227
百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女"通通不知情"疑有所圖
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導百歲人瑞結婚，9名子女卻都不知情！台北市一名王先生，1月8號去爸爸住處，準備帶102歲的老父親，出門走走、透透氣，結果，遭到68歲的女看護阻撓，甚至還報警，等到員警到場後，看護才拿出身分證，表示他和老先生在幾天前，已經登記結婚，這讓老翁子女難以接受，懷疑看護有所圖。帶您來看民視的獨家報導。當事人小兒子王豐壽說，我爸爸102歲了，他結婚，我們9個子女完全都不知道，你說這樣合理嗎。王先生越說越無奈，他怎麼也沒想到，高齡102歲的爸爸，長期因病需要照護，幾天前，卻突然被看護告知，他們倆在1月5號登記結婚。當事人小兒子王豐壽還說，賴小姐進來之後，她極力地阻擋我爸爸，跟我們回老家感受天倫之樂，(警察)來了後她才表示說，我是他的配偶，我當場嚇一跳警察也嚇一跳。王先生指控，68歲的賴姓女看護，會跟百歲人瑞的爸爸結婚，根本有所圖，在1月8號當天，他跟其他兄弟姐妹，來到爸爸的住處，要帶他出門透透氣，沒想到，女看護卻在一旁百般阻撓，還找來警察，最後，賴姓女子才拿出身分證，表明倆人在三天前，已經完成結婚登記，有權替臥病的配偶作決定。不過，高齡102歲的老翁，去年6月因為跌倒，送進急診，還被醫師診斷不宜搬動、出入人潮多的地方，家屬痛批，這名女看護的行為，形同"五億高中生"案件翻版。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）當事人小兒子王豐壽說，本來我們還有立場，(對方)出示身分證之後，我就跟警察講說，已經是這樣了，那個是民事的問題，她的貪婪程度，是你無法想像的。賴姓女子擔任王姓老翁的看護，時間已經長達17年，由於老先生近年來的身體每況愈下，子女們也在去年11月，向法院聲請監護宣告，但沒想到，宣告還沒下來，老父親已經多了一名配偶。王豐壽還說，在照顧我爸爸的這段期間，他們增加了7間的房地產，還有大概八千萬的保險金。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）老翁的9名子女，要探視高齡的爸爸，變成"配偶"的看護，多次阻撓，也讓原本的天倫之樂，變了調。原文出處：獨家！百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女通通不知情疑另有所圖 更多民視新聞報導勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發台北老字號「佑昌相機」老闆捲款千萬潛逃中國一年餘 通緝書曝光！民視影音 ・ 16 小時前 ・ 21
日籍夫妻遊池上遺失錢包 攤商、員警助找歸還
一對來自日本的夫妻，7號晚間在台東池上逛夜市時，不慎將錢包遺失在攤商桌上，攤商拾獲報警，警方還找來精通日文的警察來溝通，最後圓滿將錢包歸還。 #台東 #池上 #日本夫妻 #夜市 #遺失錢包 #警察協助東森新聞影音 ・ 23 小時前 ・ 7
館長慘了！直播嗆「要斬下總統狗頭」 遭地檢署依2罪起訴
【緯來新聞網】網紅館長（陳之漢）先前在網路直播中公然放話「要斬下賴清德的狗頭」，涉嫌違反《刑法》恐嚇緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 87
8旬翁「18連環拳」打司機 司機抱腿反制｜#鏡新聞
新北市板橋區昨天（1/8）晚間發生一起公車暴力事件！一名80多歲的老翁，不斷質問司機到站了沒，還一路碎念指責司機沒有好好開車，最後還爆打司機18拳，公車司機還抱腿壓制使出永春拳回擊！鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導全台首邑縣城隍廟，遭人惡意在深夜，破壞五營令旗、黑令旗和天公爐等設施，監視器拍下這名男子，粗魯的破壞廟外物品的景象。廟方大為光火，嚴厲指責這樣的破壞行為，目前警方也已經調閱附近監視器追查中。男子破壞縣城隍廟前神器，警方調閱監視器影像追緝中！（圖／民視新聞）監視器拍下，男子手持長長的竹棍，先是用力的抽打廟前執事排仗，一鞭一鞭的都打在龍頭上，接下來又走往黑令旗，又是一陣猛打，最後還走向廟門口的天公爐，對著爐身亂打一通，其實在這一連串的動作前，男子還先去騷擾了，廟旁的五營令牌。廟前五營令牌、黑令旗、天公爐，都遭怪異男子持竹棍鞭打。（圖／民視新聞）時間是深夜，這名男子最後還把黑令旗整個扯斷，翹著二郎腿在廟前休息。廟方是隔天發現調閱出監視影帶，這才發現竟然有這等膽大妄為的行為出現。廟方對這樣的破壞行為也是百思不解，也確認這名怪異男子，不是熟識的信徒，通報警方處理。廟方懷疑男子身心狀況有問題，不過也有民俗專家認為，恐怕是五營兵馬有話要說。廟方表示縣城隍創建於清康熙年間，有三百多年歷史，也是重要的地方信仰中心，第一次遇上這樣的破壞事件，也希望警方能盡速找到男子，釐清原因。原文出處：對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查 更多民視新聞報導春節將至！桃園287宮廟響應「環保祭祀」營造永續宗教環境幫女子「打開心結」神壇前猥褻！廟祝辯：王母娘娘指示詹惟中抽國運「下下籤」被炎上！怒改PO文反嗆：有病快看醫生民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
太子集團陳志落網送中！柬埔寨副總理揭逮捕內幕：柬中聯手密查數月
涉嫌經營龐大詐騙帝國的「太子集團」創辦人陳志，7日在柬埔寨金邊遭當局逮捕，並於隔日由中國公安押解回國。柬埔寨副總理孫占托證實，此行動是中柬2國歷經數月聯合偵查的成果，柬方在修法撤銷陳志公民身分並掌握確切證據後，依先前與中方達成的協議執行逮捕移交。儘管美國也對陳志發布通緝及制裁，但柬國強調此舉非選邊站，而是依法執法。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
勉強工作拚勞保年資 選錯給付…白搭
很多人都以為勞保年資愈長、能領愈多老年給付，但值得注意的是，勞保年資愈長，僅對領取勞保老年年金愈有利；對於打算一次請領勞...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導位在新北市板橋區的湳雅夜市裡，接連發生竊案，受害的都是同一間超商！大夜店員在盤點貨物時，發現店裡少了好幾張悠遊卡，就連民眾的包裹也少了好幾件，店員調閱監視器，發現有一名竊嫌，兩度入內行竊，沒想到，他食髓知味，第三度到店裡，馬上被店員認出來，最後在熱心民眾協助下，順利抓人。夜市裡，2名身材魁武的男子，雙手架住穿著黑色外套的女子，只見這名女子，還不斷反抗，引起民眾議論紛紛。就怕是當街擄人案，圍觀民眾趕緊報警。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）警方獲報到場，進到便利商店裡，原來被架住的，是一名竊嫌，而這兩名彪形大漢，是英勇逮賊的熱心民眾。事發就在新北市板橋區湳雅夜市裡，超商大夜店員盤點貨物時發現，店裡有好幾張悠遊卡，以及民眾的包裹，不翼而飛，財損總共7萬8千多元。調閱監視器後才發現，以為是一名留著長髮、綁辮子的女竊賊，抓到人之後，才知道他是男的，29歲的何姓男子，在週一傍晚，以及凌晨時，兩度入內行竊。就在這名竊嫌，再度來到便利商店時，馬上被店員認出來。在兩名熱心民眾的協助下，順利逮人。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）板橋警分局板橋派出所副所長林恒毅：「係因何姓犯嫌於日前至夜市內超商，竊取約新台幣7萬餘元包裹，又於昨日晚間返回超商時，由大夜店員認出並追呼抓捕，在場熱心民眾協力抓捕犯嫌。」這名何姓嫌犯再事後，坦承犯行，挑在人來往的夜市下手行竊，下場就是被依法送辦。原文出處：超商悠遊卡、包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為 更多民視新聞報導全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
東京旅遊從來不缺話題景點，但隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都將帶給旅人全新印象。本篇將從銀座核心的 Ginza Sony Park 出發，到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City 逐一介紹，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理給你。景點+ ・ 14 小時前 ・ 發表留言
板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治
社會中心／李豫翰、蔡承翰 新北報導駕駛一個違規念頭，奪走老婦人一條命！新北市板橋文化路跟民生路口，上午發生一起死亡車禍，一名拖板車的張姓駕駛，要把車開回花蓮，由於路不熟，結果違規右轉，撞上騎著自行車的70歲卓姓婦人，導致她左大腿骨折，緊急送醫急救後，還是回天乏術，宣告不治。拖板車路口準備要右轉，沒想到下一秒，竟然直接撞上一名騎腳踏車的婦人，她整個人被捲進車底，動彈不得。警消獲報，火速趕抵，利用器具將人救出，被壓在車下的卓姓婦人意識還算清楚，因為事發當下有醫護人員正好經過，立刻上前幫忙急救。七旬老婦人左大腿骨折，被緊急送醫搶救，但送醫後狀況惡化，最終宣告不治。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）說有注意，卻還是發生憾事，事發在8號上午10點多，新北市板橋文化路二段跟民生路口，肇事的張姓駕駛要把車開回花蓮，供稱對路不熟，加上拖板車太大，彎不進專用右轉道，才會選擇違規，沒想到發生悲劇。板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）警方下午跟業者回到現場，把腳踏車帶回，可以看到輪框被壓到變形，警方後續以過失致死將張姓駕駛送辦，違規右轉則被開罰600元罰鍰，只因為路不熟，就貪快違規，奪走老婦人一條命。原文出處：板橋拖板車違規右轉釀禍！ 7旬婦遭撞左大腿骨折送醫不治 更多民視新聞報導桃園A8驚傳持刀男子！網友上網發文「希望平安」 警方：僅為鐵尺F-16失事落海！全力搜救辛柏毅 卓揆請國防部「做1事」目的全說了板橋死亡車禍！拖板車違規右轉「直撞腳踏車」！騎士困車底傷勢惡化搶救不治民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
長庚接手大同醫院周年爆抗議！工會批變相減薪 憂離職潮再起
高雄市立大同醫院民國114年元旦起正式與長庚醫院合作營運，如今滿一周年，高市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會盤點內部問題，8日上午動員近百人在高市府前抗議，怒批原有員工不斷流失，加薪後又砍福利，根本變相減薪；對此，高市衛生局回應，經積極協調後，院方已公告1月下旬加發特別獎金，照顧留任員工。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
館長被起訴狂喊「賴清德出庭作證不然就是冤案」 總統笑了：被告才需要
網紅「館長」陳之漢日前直播中宣稱「把賴清德狗頭斬下來」，誇張言論被大批民眾檢舉。新北地檢署9日偵查終結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。但館長卻稱，自己「被賴清德起訴」，還說要總統賴清德出庭作證，如果賴清德不敢那就是冤案。對此，賴清德今（10）日直言，「被告才需要出席吧」。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 4
直播喊「斬首賴清德」！館長陳之漢被起訴理由曝 檢方透露：遭多人檢舉
去年10月間，「館長」陳之漢於直播時，公開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並表示「兩岸一家親，我們都是中國人」暗示支持武力犯台等語，新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事局、林口分局偵辦，今（9日）偵結，依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌，對「館長」陳之漢提起公訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 18
遭中國列為「台獨打手幫兇」 陳舒怡檢察官辦案背景曝光
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國國台辦7日公布最新懲戒名單，點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀為所謂「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署檢察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
82歲老翁「連揮18拳」狂毆公車司機！衝突原因曝光
社會中心／張予柔報導新北市板橋區昨（8）日發生一起公車暴力事件，一輛847路線公車在亞東捷運站3號出口停靠時，82歲黃姓男乘客和60歲林姓司機起了口角最後爆發肢體衝突。警方到場後，雙方互控傷害，警詢後將2人依傷害罪送辦。事件過程被民眾拍下並上傳到社群平台，引起網友熱烈討論。民視 ・ 21 小時前 ・ 1
生死瞬間影片曝光！2歲女童車禍險遭貨車輾頭 母驚嚇伸手猛拉救回
彰化市彰草路與精誠路口昨天（7日）發生一起車禍，謝姓女子（25歲）騎車載著2歲的女兒行經路口時，與周姓男子駕駛的小客車碰撞，謝女人車倒地，女兒也拋飛倒在一輛小貨車底，險些就遭車輪輾過，所幸謝女及時伸手施救才未發生憾事，驚悚瞬間全被行車紀錄器拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
王瞳捐100道年菜娘家鮮食傳愛募1萬2千道 攜DailyNeo女團邀您一起圍爐
寒風裡，一碗熱食帶來的不只是飽足，更是一種被記得、被接住的安心感。當多數家庭準備迎接圍爐團聚的時刻，台灣社會中，仍有不少家庭面臨飲食與照顧的雙重壓力。隨著台灣邁入超高齡社會，弱勢處境不只來自收入不足，也與年齡、健康與支持系統交織，而一頓能安心入口的年菜，往往成為許多家庭最溫暖、也最實際的需求。深耕照顧國人健康邁入第 15 年的娘家保健生技，第9度攜手鮮食家啟動《傳愛過暖年》年菜募集行動，今年持續與公益團體合作，目標募集1萬2千道年菜，送往1919食物銀行、切膚之愛基金會、財團法人育成社會福利基金會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、老人福利關懷協會、苗栗縣特殊教育關懷協會，共有6家公益基金會受惠，本次公益募集活動亦由國際扶輪3523地區華真扶輪社共同響應。娘家持續實踐品牌「堅持最好 守護最愛」的承諾，將品牌永續的精神落實在日常飲食、陪伴與支持，用最誠摯的心意將溫暖與關懷送進每一個需要的角落。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
無牌車違停未依法開單 2警遭圖利罪起訴檢辯互槓
社會中心／李豫翰、蔡承翰、SNG 台北報導台北市有兩名員警，2022年在轄內處理無牌車違停案，沒有依照規定開出罰單，遭到民眾舉發，檢方也以圖利罪起訴，兩名員警因此被迫停職，但一、二審判決都無罪，如今，員警的委任律師出面控訴，承辦案件的檢察官，態度很差，偵辦過程有瑕疵，更不排除要送評鑑委員會。從警察轉考律師多年，面對檢察官開嗆"筆錄自己愛怎麼寫都可以"，律師直呼大開眼界，雖然最後在自己堅持下，檢察官才將意見捕寫進去，但律師說，檢察官連書記官的紀錄都要插手，懷疑他這樣做，可能早已行之有年。無牌車違停未依法開單 2警遭圖利罪起訴檢辯互槓（圖／民視新聞）葉姓、應姓兩名員警，只因為沒開民眾罰單，竟然被迫停職，雖然一審判決無罪，兩人恢復職務，但因此暴瘦20公斤，面對檢方上訴二審，更一度要看身心科，律師透漏，承辦的吳姓檢察官，疑似過去在花蓮吃過警方的虧。無牌車違停未依法開單 2警遭圖利罪起訴檢辯互槓（圖／民視新聞）針對律師批評檢察官，士林地檢署表示，針對律師所述，本署將會進行了解，律師也不排除會跟檢察官評鑑委員會申訴，希望能針對這類歪風好好調查。原文出處：起訴警方含「私怨」？ 辯方律師質疑檢方偵辦瑕疵 更多民視新聞報導口鼻沾白粉騎車自摔 32歲男唾液快篩涉吸安毒被逮傳澎湖海灘發現「失事F-16殘骸」？空軍回應了館長稱「斬賴清德X頭」下場慘了！今依恐嚇罪起訴 囂張再喊「29字」遭網轟民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言