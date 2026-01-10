牛群夜闖台一線逛大街 潮州警化身「現代牛仔」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東台一線昨晚很不平安，9日晚間，正當用路人趕著回家時，潮州大橋附近路段驚見一群「大塊頭」在車道上悠哉散步，嚇得駕駛人紛紛急踩煞車。潮州警方接獲報案後，立刻動員大批警力趕往現場，上演一場警察版的「牛仔很忙」，忙著將牛群驅離，化解這場驚魂記。

昨晚9時30分許，潮州警方接獲報案，指稱台一線潮州大橋附近有不明生物「非法集會」。竹田與光華派出所員警趕抵現場一看，差點沒昏倒，原來是一群壯碩的黃牛正大搖大擺地在省道上「慢跑」，完全無視呼嘯而過的車輛。由於該路段車流量大且視線不佳，牛群若受驚衝撞，後果不堪設想。

為了守護用路人安全，現場員警不敢大意，立即配合閃燈與指揮棒進行交通管制，並使出渾身解數，一邊揮手、一邊吆喝，才總算將這群「哞哞叫」的不速之客引導至安全地帶，順利恢復交通順暢。

警方事後循線找到該群牛隻的涂姓飼主。據了解，這群牛疑似趁夜色偷偷「越獄」，飼主在接到警方通知時也一臉尷尬。不過，這場深夜漫步的代價可不便宜，警方當場依《道路交通管理處罰條例第84條》對飼主祭出罰單告發；此外，由於飼主未善盡看管責任，導致動物遊蕩影響公共安全，後續將函轉屏東縣政府農業處，依《動物保護法》進行裁處。

潮州分局呼籲，飼養大型牲畜的農友應善盡管理責任，加強圍籬設施，別讓自家的「財產」溜到馬路上亂晃。道路是用來開車的，不是用來放牧的，萬一發生事故，不僅要賠上大筆補償，還可能面臨刑事責任。

