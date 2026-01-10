牛群脫韁路上跑 駕駛嚇到定格路中、讓牛先過

9號晚間屏東潮州和竹田不少民眾開車上路，都看到牛群在省道上奔跑。（圖／東森新聞）





9號晚間屏東潮州和竹田不少民眾開車上路，都看到牛群在省道上奔跑，有駕駛看到牛群迎面而來嚇壞了，停在路中間不敢輕舉妄動，原來飼主十多年來,在東港溪沿岸放牧，第一次出現牛群逃脫的狀況，現在要被依法開罰。

民眾夜間騎車以為自己眼花，怎麼路上會有牛群在奔跑。這牛黑的黃的大的小的都有，而且有些嘴巴上還繫有韁繩這脫韁牛群，明顯有人飼養。

但這牛群奔跑的地方是省道台一線，這掀背車駕駛看到牛群迎面而來，完全不敢亂動，停路中間禮讓牛群先通過。目擊民眾：「回家了！回家了！回家了。」

沒多久員警就到場幫忙趕牛，兩隻落單小牛一度被警察趕到路邊，結果又鬼切到內側，後方來車趕緊放慢車速。

飼主知道牛不見了也騎電動二輪車出來趕牛，牛群逆向跑飼主也只能逆向趕，慢慢把牛趕回順向車道。

9號晚間9點多，屏東潮州這牛群一路，從88快速道路的平面道路，先往南跑上潮州大橋，接著又往北逃到台一線，才陸續被飼主和員警趕回去，至少逃家超過3公里。

牛群飼主VS.記者：「把牠們趕回來啊，想辦法把牠們圍起來，再趕回來，（所以你的牛跑出去幾遍了），沒啦只有這一次啦，（就昨天晚上這次喔），嘿啊。」

10號上午回到現場，牛群飼主平時是在東港溪沿岸，放牧這些肉牛，他說養牛這麼多年，是第一次發生牛群大逃脫，但牛群為什麼會上演，全員逃走中他也摸不著頭緒。

牛群飼主VS.記者：「30幾隻而已，（養多久了好幾年了喔），對啊很危險啊，要把牠們趕回來啊。」

但不管原因是什麼，牛群就是跑上路，警方也會開罰最高6百元並通報縣府農業局，讓農業局用動保法再罰一次。

