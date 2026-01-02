牛肉冷盤驚見蟲狀物？宜蘭晶英酒店急澄清「是牛筋」 衛生局開立改善單

宜蘭縣衛生局接獲通報後前往晶英酒店稽查，現場發現多項環境衛生缺失。（圖／宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭知名飯店蘭城晶英酒店近日遭民眾指控，其供應的牛肉冷盤中出現疑似蟲體異物，引發食安疑慮。對此，飯店方面澄清所謂異物為牛腱部位的天然牛筋，刀切時產生捲曲，並非外來生物。宜蘭縣衛生局接獲通報後已於1月2日派員前往稽查，雖未在現場食材中發現異物，但查獲多項衛生缺失，已責令限期改善。

有民眾日前於社群平台貼出照片，指出在晶英酒店用餐時，牛肉冷盤上疑似出現「蟲體」，她與友人隨後皆出現不適症狀，甚至有人就醫後被醫師診斷為疑似食物中毒，並通報衛生單位。

衛生局表示，本次稽查並未在食品中發現明確異物，但發現現場有多項衛生問題，包括天花板出風口有髒污與蜘蛛絲、冷凍櫃未維持整潔、油煙處理設備堆積污垢等，並已抽驗2件環境檢體與2件人體糞便檢體，後續將追蹤檢驗結果。

晶英酒店對此說明，餐廳使用的牛肉為密封進口包裝，採高溫滷製至少4小時，依食材特性，牛腱所含牛筋在切割時會自然產生捲曲現象。飯店當場也示範牛筋剖面供稽查人員查驗，並重申並非異物。對於現場查獲的環境缺失，飯店表示將立即改善，並強化後續衛生管理，確保顧客用餐安全。

衛生局強調，除本案外，目前未接獲其他相關投訴。若後續檢驗確認違反《食品安全衛生管理法》，將依法處分；若限期內未完成改善，依規定可處以6萬元至2億元罰鍰，情節嚴重者甚至可命令歇業或停業。

