牛肉湯店爆醬料見小強 南市衛生局要求限期改善
針對近日民眾於網路反映台南市某知名牛肉湯店醬料桶出現小強，台南市政府衛生局已於12月8日派員前往稽查，並公布相關檢查結果與後續管理措施，確保市民飲食安全無虞。
↑圖說：衛生局稽查人員查看醬料區，逐一確認環境與食材保存情況。(圖片來源：台南市衛生局提供)
台南市衛生局表示，該店具商業登記並完成食品業者登錄。依食品良好衛生規範準則查核，包括天花板、牆面清潔度、食材離地存放、層架整潔度、冰箱食品溫度及冰箱內部清潔狀況均符合規定，現場抽查食材亦未發現逾有效期限情形。唯一需限期改善項目為「備用食材未妥善包覆」，已要求業者於12月22日前完成改善，衛生局將於23日後複查，如仍未達標，將依食品安全衛生管理法進行處辦。此外，店家已在今日完成全店專業除蟲及環境消毒，以強化環境衛生品質。
↑圖說：衛生局要求店家落實日常清潔及防蟲措施，避免再有異物出現。(圖片來源：南市衛生局提供)
台南市衛生局強調，餐飲業者應確實落實自主管理，從食材保存、環境衛生到病媒防治都需嚴格控管，避免可能危及食品安全的情形發生。依食品安全衛生管理法規定，食品業者之作業環境、設施與品保制度均需符合食品良好衛生規範準則；如違規經限期改善仍未改善者，可處6萬元至2億元罰鍰，情節重大者並可勒令歇業、停業或廢止登記，廢止後一年內不得再申請登錄。
衛生局提醒，如民眾發現食品衛生疑慮，請撥打消費者服務專線 0800-285000。
