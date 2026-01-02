牛肉被控有蟲4人嘔吐送醫 蘭城晶英稱「是牛筋」！衛生局稽查出爐

民眾指控宜蘭蘭城晶英酒店供應的牛肉有蟲，讓她跟友人吃到嘔吐送醫。示意圖，廖瑞祥攝



宜蘭知名的蘭城晶英酒店遭指控，牛肉冷盤中疑似出現蟲體異物，業者解釋，民眾所說的應是牛筋；宜蘭縣衛生局接獲醫院通報，今天（1/2）前往稽查，現場雖未發現食品有蟲體異物，但有查獲幾項缺失，已要求限期改善。

民眾昨在社群貼出照片，指控宜蘭最有名的烤鴨「晶X酒店」供應的牛肉冷盤表面疑似有蟲體，原po說業者解釋是牛筋的「邊邊屑」所以才會捲起來，但她和同行友人半夜都去急診，「醫生也說這就是食物中毒，也通報了」。

晶英酒店回應，該爭議成分為牛腱部位的牛筋，因刀切造成捲曲形狀，並非蟲體。他們強調，飯店採用密封進口肉品，並以高溫滷製4小時以上，絕不可能出現蟲體。

宜蘭縣衛生局稽查後表示，除天花板髒污外，現場還發現冷凍櫃未維持整潔、油煙設備有髒污等缺失，並抽驗2件環境檢體及2件人體糞便檢體。目前尚未接獲其他客訴，後續將追蹤檢驗結果，若有違法，將依《食品安全衛生管理法》進行處罰。若限期內未改善，可依食品良好衛生規範準則規定，處以6萬元至2億元罰鍰，情節重大者甚至可能命其歇業或停業。

對此，晶英酒店指出，針對民眾所說牛肉，有試切給稽查人員看，至於稽查中發現的環境問題，將立即改善，並持續加強食品衛生管理，以確保顧客用餐安全。

