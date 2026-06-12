牛肉麵吃兩次也不夠！DRIPPIN小分隊「車東協」喊話粉絲「很快再見」

DRIPPIN小分隊車東協今（12日）與媒體相見歡。

韓國男團DRIPPIN迎來出道6週年之際，車俊昊、金東玧、李協組成團體出道以來首個小分隊「ChaDongHyeop（車東協）」，展開全新活動。三人近日來台宣傳，受訪時也特地用中文向粉絲打招呼。車俊昊一開口便說出「大家好，我是車俊昊」，金東玧則接著表示「很高興見到你們」，李協最後用中文說「謝謝大家」，展現十足誠意。談到台灣，車俊昊也直言自己一直很想念這裡，「2023年來過之後，對這裡綠綠的景色印象很深刻，昨天搭飛機來的時候往下看，也覺得非常懷念。」

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三人對台灣美食讚不絕口，李協笑說自己這趟已經吃了兩次牛肉麵，「每次來台灣都吃得很好。」車俊昊則提到上次來旅遊時吃過牛奶甜甜圈和脆皮甜甜圈，這次又再度品嚐到，讓他十分開心。他也透露當時還造訪中山區咖啡廳及臺北101，留下許多照片作為紀念。李協則分享，去年曾特地來台探望好友洪暐哲，「我們以前一起度過練習生時期，到現在都一直保持聯絡。」雖然這次因行程關係未必有機會見面，但若有空檔仍希望能一起散步敘舊。

新歌〈두근대（心動不已）〉主打「心跳」概念，被問到最近最讓自己心跳加速的事情，金東玧笑說日前參觀棒球場時挑戰高空設施，意外發現自己似乎有點懼高症，「原本以為沒有，結果坐上去才發現真的很害怕。」李協則把心跳全都交給收藏興趣，「我很喜歡買盲盒，抽到想要的款式時真的會很興奮。」他透露自己最愛POP MART的DIMOO系列，甚至最近有新品上市時直接整盒購入。車俊昊的答案則相當生活化，「昨天行程結束後去吃晚餐，吃到好吃的東西就覺得很幸福，感覺心跳都加快了。」

談到首次以三人小分隊形式活動，金東玧坦言最大的差異是舞台變得寬敞許多，「我們本來就是比較內向的人，聊天的時候聲音也都小小的。」不過其他DRIPPIN成員看過表演後都給予高度評價，認為這樣的風格非常適合他們，也給了許多鼓勵與支持。提到最想念團員的時刻，李協笑說：「每次彩排結束，看到其他團體很多人在一起很熱鬧的樣子，就會想到我們其他成員。」最後三人也向台灣粉絲喊話，表示雖然這次停留時間不長，但每一次見面都非常珍貴，希望很快能再度與大家相見。

DRIPPIN車東協太喜歡台灣美食，讚不絕口。

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