牛肉麵湯底比創意！ 變身「松露VS.咖啡VS.雞湯」

新一波冷空氣報到，天氣冷颼颼，也許愛來碗牛肉麵暖身子！現在牛肉麵不只比肉大塊、湯頭濃，還比創意。有業者加入松露、起司，甚至放進大量雞爪熬湯，還有人把咖啡粉端上桌，推出咖啡口味牛肉麵，讓饕客大開眼界，不過為了搶客，不少店家也會提供免費豆漿，只是營養師提醒，小心豆漿喝多，恐怕會脹氣。

不說還真的不知道，原來牛肉麵也能加入松露和起司，將兩種配料拌入湯頭後，香氣瞬間融合，整碗麵多了一層濃郁風味，夾起一口牛肉，再喝一口湯，松露氣息在嘴裡散開，讓人忍不住一口接著一口，而事實上湯裡還有加了一個特殊配方，將雞爪放入鍋中慢火熬煮，台北大安區這間業者，除了牛肉之外，業者還特別加入大量雞爪，不只增添膠質，也讓湯頭風味更加平衡。

牛肉麵業者阿竣：「雞爪增加湯頭的濃稠度，然後讓牛肉的味道，可以跟雞肉再自然一點。」

特殊湯底的還有這一家，在紅燒湯頭放入大塊牛肉細火熬煮，這是知名連鎖牛肉麵品牌，湯頭融合中藥秘方，再加入老母雞與雞腳一同入鍋，光是熬湯就得耗費整整24小時。另外奇特的還有這一家，咖啡粉、高湯，還有其他水果等食材一起熬煮，變成深咖啡色的湯汁，一碗咖啡口味的牛肉麵就出爐。

台灣牛肉麵口味百變，各具特色，為了吸引消費者，不少業者更祭出內用免費供應豆漿，一杯接著一杯，免費供應，讓人忍不住多喝，不過要留意的是，牛肉麵搭配豆漿的組合，如果飲用過量，會容易出現脹氣，主要因為高油脂食物，加上豆漿中所含的寡糖，兩者結合後，會加劇腸道細菌發酵。

不管是加松露、起司，甚至咖啡口味，創意怎麼變都好吃，只是免費豆漿記得適量，才能吃得暖又健康。

