「牛背上的鬥士」2/28台南展1年 回顧百年農民運動

（中央社記者張榮祥台南3日電）台灣農民組合2026年成立100年，國立成功大學今天宣布，「牛背上的鬥士－簡吉與台灣農民組合百年特展」，2月28日將在台南市湯德章故居開展，展期1年。

「牛背上的鬥士－簡吉與台灣農民組合百年特展」由成功大學人文社會科學中心、財團法人大眾教育基金會與湯德章紀念協會共同主辦，今天舉辦揭牌茶會，為特展暖身。

「牛背上的鬥士－簡吉與台灣農民組合百年特展」將自2月28日起開放參觀，展期至明年2月27日，且將配合展出舉辦座談及走讀活動，讓人回顧百年農民運動歷史，同時關注當代農村在氣候變遷下的生存議題。

成大說明，特展將回顧1920年代「牛背上的鬥士」簡吉先後成立鳳山農民組合（1925）與台灣農民組合（1926），帶領農民爭取權益歷程，探索簡吉、簡娥與簡吉之妻陳何等人的故事。（編輯：陳仁華）1150203