牛舌不再貴桑桑！ 乾杯新品牌390元爽嗑炭烤定食

乾杯集團旗下全新品牌「牛舌佑介」炭火燒牛舌定食專賣店，於台北信義區統一時代百貨B2正式營運，這不僅是乾杯集團在百貨通路布局的延伸，更是該集團在全牛利用策略下的重要商業佈署。

過去在台灣高端餐飲市場，厚切牛舌因取得成本高昂，市場定價通常落在800元以上的區間，導致消費頻次受限，然而「牛舌佑介」此次推出的入門定食定價僅需390元，這項定價策略直接切入平價與輕奢之間的藍海帶，旨在將牛舌從「特殊節慶慶祝」轉化為「日常飲食」的剛性需求，顯示出乾杯集團透過供應鏈垂直整合所展現的強大價格主導權。

全牛策略建構成本護城河

乾杯集團此次成功打破市場價格天花板，核心關鍵在於其長年經營的「全牛利用」供應優勢，透過品牌多樣化經營，集團能更有效地去化整頭牛肉的不同部位，進而降低單一部位如牛舌的取得成本，這也是「牛舌佑介」能以親民定位進入日常餐飲市場的主要支撐。品牌在選材上精選牛舌中後段約47％的精華部位，並透過鹽漬熟成與時間淬鍊來提升口感層次，再由職人手切與刀花技術確保炭火直燒後的風味。

在定食系列的結構規畫上，品牌採取了極具層次感的市場分眾策略。除了強調高性價比、以牛舌中前段製作的「牛舌赤身定食」（390元起）用以吸引價格敏感型消費者外，亦提供針對中端市場、嚴選中後段精華的「上選牛舌定食」（550元起）；此外，針對追求極致體驗的高端客群，品牌則推出一頭牛僅能取出兩片的限量「特選牛舌定食」（590元起）。

顛覆牛舌市場！牛舌佑介390元親民價登場。（圖／乾杯提供）

通路戰略與營運坪效布局

面對競爭激烈的信義商圈，「牛舌佑介」台北時代店共規劃了46個席位，在營運效率與空間設計上亦展現出高度的商業邏輯。由日本名設計師中嶋俊樹操刀的空間，以淺木色與米色為主調，打破傳統燒肉店過於沉重的氛圍，改以咖啡廳般的美學營造放鬆感；此外，高透視度的炭火烤台設計不僅是為了增加用餐的儀式感，更有利於展示品牌專業的烹飪流程，提升百貨消費者的信任度。

為了進一步提升客單價與營收動能，菜單亦結合了乾杯集團旗下的強勢商品，推出包含和牛牛五花、A5和牛紐約客以及西班牙Bellota伊比利豬在內的14款定食選擇，價位跨度從380元延伸至810元。這種「雙主餐」或「組合餐」的模式，不僅能滿足不同口味需求，更有效分散了單一食材供需波動的風險。

此外，品牌承襲仙台道地定食結構，引入山藥泥、麥飯與牛尾湯等元素，並首創「新仙台風格」的五款職人風味沾醬，包括希臘檸檬鹽、九州柚子胡椒等，這類清爽、低負擔且具備調味自主性的餐飲體驗，精準擊中現代都市女性及健康取向消費者的痛點。 隨著統一百貨百貨通路的客流優勢，加上「牛舌佑介」高頻率、日常化的餐飲定位，市場預期該品牌將成為乾杯集團在快節奏餐飲市場中的重要成長引擎。