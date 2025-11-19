「牛舌佑介」價格多少錢？乾杯集團全新品牌，首店開幕時間曝光
愛吃牛舌的趕快收進名單，乾杯集團啟動「牛舌事業」新戰線，推出全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」，首店就位在台北統一時代百貨B2，將在12月21日正式開幕。
乾杯集團觀察到台灣牛舌市場需求蓬勃，集團旗下燒肉品牌中，牛舌穩居人氣第一商品，每年銷售近三十萬份，平均每5位顧客中即有1人點購，此次推出新品牌「牛舌佑介」，憑藉全牛利用策略帶來的顯著成本優化，得以提供市場最具競爭力的定價，強勢搶攻牛舌市場。
「牛舌佑介」為炭火燒牛舌定食專賣店，承襲傳統仙台式炭烤手法，並針對女性市場偏好進行升級設計，在口味與用餐體驗上更具精緻與時尚氛圍。此外，品牌以390元起的定食價格，客單價設定於550至600元之間，預計2026年將展店三間分店。
《牛舌佑介》炭火燒牛舌定食專賣店
地點：台北市信義區忠孝東路五段八號 B2 / 統一時代
開幕時間：2025年12月21日 (日)
