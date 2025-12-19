牛舌定食390元起開吃！乾杯集團推全新「牛舌佑介」品牌，肉肉控快衝一波！

（圖／業者提供）

乾杯集團推出全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」，將於 12 月 21 日在統一時代百貨 B2 開幕，主打「新仙台風格」牛舌定食，以 390 元起的親民價格，打破牛舌餐點動輒 800 元以上的印象，讓牛舌成為日常也能輕鬆享用的選擇。開幕首週（12/21–12/28）到店消費，完成指定條件即可免費獲得「和牛牛雜煮」，新會員再加碼贈送赤身牛舌，誠意十足。

「牛舌佑介」以定食形式呈現，規劃四大定食系列、共 14 款定食，價格落在 380 至 810 元之間。主打牛舌系列依部位細分為三段口感：清爽脆彈、入門首選的「牛舌赤身」；口感與油脂平衡度最佳的「上選牛舌」；以及一頭牛僅能取得兩片、柔嫩度最高的「特選牛舌」。另有豪華雙拼組合，可一次品嚐兩種牛舌或 A5 和牛與伊比利豬，滿足重度肉控。

料理手法堅守仙台傳統炭烤手法，嚴選牛舌中後段精華部位，經鹽漬熟成後由職人手切、炭火直燒瞬間封存肉汁，呈現粉嫩多汁的口感。風味上則導入「新仙台風格」，除傳統的南蠻漬與白菜淺漬之外，提供希臘檸檬鹽、九州柚子胡椒、生芥末、生七味醬與鹽蔥醬等五款沾醬，讓顧客自由搭配，提升用餐趣味。

定食內容完整包含麥飯、山藥泥與牛尾湯，增添了清爽和平衡。空間設計由日本設計師中嶋俊樹操刀，以咖啡廳風格與透視炭火烤台營造輕鬆又有儀式感的用餐體驗。

另外，王品旗下日系品牌「阪前鐵板燒」和「藝奇 日式料理」，即日起推出主餐升級禮犒賞饕客味蕾。「阪前」加價498元可將主餐從「稻燒日本A5黑毛和牛」升級為「日本A5黑樺牛 | 御選老饕」；「藝奇」消費任一客880元的「極炙套餐」，出示社群或官網活動畫面，即可將主餐免費升級為「極上火焰和牛牛排」，用匠心料理慰勞辛勤一整年的自己。

