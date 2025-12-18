牛舌店再+1！390元開吃輾壓2名店 特選舌根一頭牛僅2片

生活中心／賴俊佑報導

乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」。(圖／乾杯集團提供）

免飛日本仙台！乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」進駐統一時代百貨B2，12月21日正式開幕，最低390元就能品嘗「炭火燒牛舌定食」；另外，王品集團年末展店馬不停蹄，12月有4個鍋物品牌、共7間店開幕。

牛舌佑介「赤身牛舌定食」最低390元開吃。(圖／乾杯集團提供）

「牛舌佑介」390元開吃牛舌套餐超親民！

台灣牛舌專賣店一間一間開，包括掀起排隊熱潮的「東山牛舌」，以及評價兩極的「牛舌的檸檬」；乾杯藉由集團全牛利用的供應優勢，以390元起的親民定位，打破牛舌餐飲動輒800起跳的價格帶，成為日常可享的美味；「牛舌佑介」堅守傳統仙台式炭烤手法，嚴選牛舌47%中後段精華部位，透過鹽漬熟成與時間淬鍊，成就柔軟而富有彈性的口感。職人手切與精細的刀花，再以炭火直燒瞬間封存肉汁，使每一片牛舌都散發深邃炭香、粉嫩多汁的迷人風味。

廣告 廣告

初訪推薦「上選牛舌定食」，完美展現爽脆彈性與柔嫩口感的黃金平衡。(圖／乾杯集團提供）

主打的「牛舌定食系列」依牛舌部位與質地細分為三段，入門款「牛舌赤身」價格最為親民，清爽低脂、爽脆彈牙。招牌必點「上選牛舌」，完美展現爽脆彈性與柔嫩口感的黃金平衡，而一頭牛僅取得兩片的牛舌根部「特選牛舌」，為追求柔嫩軟腴口感的饕客首選。

「牛舌佑介」採用定食套餐形式，除了主角牛舌，結合了燒肉店人氣經典菜色，推出四大定食系列：高人氣牛舌、和牛牛五花、A5和牛紐約客，以及西班牙Bellota伊比利豬，並組合成14款定食選擇，價格介於380元至810元，另收1成服務費。

「牛舌佑介」為慶祝開幕，12月21日至12月28日首週來店消費，追蹤官方 Facebook或Instagram並打卡，即可免費獲贈「和牛牛雜煮」一份；新加入乾杯集團 LINE 官方帳號「KANPAI GO！CLUB」成為會員，另可獲得「赤身牛舌（一枚兩片）」入會禮。

青花驕進駐新光三越信義A11，信義區麻辣鍋新選擇。(圖／王品集團提供)

王品年末再開7家火鍋店！

王品年末持續展店！石二鍋 南崁特力屋店和聚 員林中山店已接連開幕，即日起至2026年1月15日，在聚 員林中山店內用消費兩客單人套餐，就招待每桌鮮魷一份。

青花驕新店民權店12月21日煥新亮相，原址2樓迎接新鄰居和牛涮新店民權店，12月23日開幕；另外，青花嬌將進駐新光三越信義A11館5樓，12月22日正式開幕，12月21日至2026年4月底，憑青花驕社群指定畫面，到新店民權、台北信義A11和板橋縣民大道店消費滿千，享人氣好禮多肉排骨酥、椒麻口水雞、特色綜合丸三選一，與驕客相見歡。

和牛涮12月29日台南仁德家樂福店、台中文心五權西店也雙雙點亮招牌，品牌總店數擴張至16間，歡慶新店開幕，品牌官方LINE好友領券並內用768元(含)以上套餐，招待日本A5和牛1份。

更多三立新聞網報導

台人太愛諧音梗！「這縣市」最多有梗店家 得來素、台G店上榜

全聯、家樂福冬至湯圓優惠快收！ 4大超商開賣提拉米蘇、紅龜粿口味

獨家／橘色惡魔、翡翠騎士來台！蕭美琴款待「必比登美味」內容曝

惹怒義大利人？必勝客請吃「夏威夷比薩2.0」 雙倍肉量＋鳳梨醬

