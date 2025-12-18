牛舌熱潮席捲台灣！「這部位」最嫩口感佳 業者推7折價搶市

業者推出烤牛舌專賣。（圖／TVBS）

牛舌料理正在台灣餐飲市場掀起熱潮，各式牛舌烹調方式百花齊放，從烤、煎、炒到炸，多元化的料理手法為消費者帶來不同口感體驗。一家連鎖燒肉集團推出全新品牌，主打價格僅為市面上定價的7折，將最嫩的牛舌根部位精心烹調，打造多款定食料理。專業主廚表示，牛舌可依部位分為舌尖、舌根及舌下，每個部位特性不同，適合的烹調方式也各有千秋，讓民眾能依照個人喜好選擇最適合的牛舌料理。

連鎖燒肉集團業者蕭維逸介紹，他們新開設的炭火燒牛舌定食專賣店，主打價格是市面上其他牛舌料理的7成，每份定食約390元起跳。他們將最嫩的牛舌根分成三段，打造成不同系列的定食料理。蕭維逸表示，他們希望將牛舌引入日常飲食的概念，並針對女性客戶提供更多不同的牛舌吃法。

日式牛排丼飯專門店主廚Amo解釋，牛舌的吃法有很多種，可先以部位區分為前端的舌尖、根部的舌根和多筋的舌下。舌尖因常運動，口感比較有嚼勁；舌下則通常用來燉煮成湯；而舌根的料理方式就很多元，除了烤和煎，還可以炒。薄切牛舌能拿來翻炒，不會像烤和煎那樣焦脆，口感比較嫩，放在丼飯上，最上方搭配蔥醬、溫泉蛋、鮭魚卵或生蛋黃都很適合。

Amo進一步說明，他們使用的牛舌從舌中到舌尾會比較偏白色，而舌尖則比較偏紅色。紅色部分吃起來會比較難咬，所以他們使用中後段，口感會比較好。他指出，從肉質顏色也能判斷口感如何。

市場上還有少見的炸牛舌料理，但有業者指出炸的方式比較難控制火侯，容易影響牛舌口感，因此烤或煎仍是比較具競爭力的料理方式。對於大家來說，品嘗牛舌料理的選擇非常多元，最重要的還是要依照自己的喜好來選擇。

