牛舌6片399「變3片299元」 乾杯新菜單挨轟「變相漲價」

知名燒肉店「乾杯」，14號起招牌活動「8點乾杯」與「親親五花肉」走入歷史，菜單也同步升級，主打399元就能吃和牛。不過有消費者點厚切牛舌時發現，原本6片399元，改版後299元卻只有3片，數量變少，質疑是變相漲價。乾杯回應，並沒有漲價，而是價格降低、克數也減少，切法不同才造成視覺差異。

厚切牛舌放上烤盤，牛肉香氣瞬間撲鼻，沾點醬汁入口，超級滿足。知名乾杯燒肉店調整新菜單，讓吃和牛的門檻降低，從1月14日起，主打399元就能吃到A5和牛。

不過新菜單上線第一天，就有消費者認為，厚切牛舌反而變貴了。

過去一盤澳洲厚切牛舌，6片399元就能吃到；新菜單改為299元卻只有3片，若想吃6片就得點2份，要價598元，等於變相漲價189元。

民眾：「就以為是撿到便宜，結果好像是可以吃到的比較少。」

乾杯回應並沒有漲價。過去399元份量是70克，改版後299元份量為60克，每克價格從5.32元下降到4.98元，切法不同，視覺呈現上才會有差異。不過消費者更在意的，仍是實際數量的變化。

而從乾杯品牌中，真正改變的還有這個。

民眾：「32。」

店內招牌、承載不少人回憶的「8點乾杯」與「親親五花肉」活動，兩人對嘴親吻10秒鐘，就能送免費肉盤，如今正式走入歷史。全台只剩乾杯本店中山店，以及墾丁店仍保留活動。

民眾：「會有點可惜，我有一些朋友，會因為這個去吃燒肉。」

民眾：「（可惜）可能會吧，看他們有沒有推出其他新的活動之類的。」

乾杯大轉型，董事長表示，新目標是成為「燒肉界的大創」。過去老顧客逐漸成熟，轉為家庭客群，年輕Z世代對親親活動吸引力已不如以往，因此更換菜單，讓和牛售價更親民，滿足年輕世代需求。

行銷專家胡恒士：「乾杯不單單只是燒肉店，它其實也是肉品進口商，所以他們利用肉品進口的優勢，在把成本壓低的狀況下，祭出更多優惠給消費者。」

過去提到「和牛」，多數人腦海中想到的是「貴」，如今乾杯降低吃和牛的門檻，也持續和其他燒肉品牌在市場中競爭。

