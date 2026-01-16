牛蛋蛋太大不雅被修小！ 17世紀名畫《公牛》隱藏秘密曝光

首次上稿 1-16 23:41更新時間 1-17 05:54

〔編譯管淑平／綜合報導〕荷蘭海牙莫瑞泰斯皇家美術館(Mauritshuis)藝術品修復人員，近期發現其館藏品、17世紀畫家保盧斯．波特(Paulus Potter)名作《公牛》(The Bull)的隱藏「祕密」：畫中公牛的「蛋蛋」顯然被刻意縮小了。

波特是荷蘭17世紀知名動物、風景畫畫家，《公牛》為他的其中一幅著名作品。莫瑞泰斯皇家美術館修復師耗時18個月，修復這幅名作期間，以X光掃描了解波特的構圖時，意外發現畫作呈現的公牛睪丸尺寸，顯然被畫家縮小了一半，以尊重當時社會的敏感性。

廣告 廣告

該博物館繪畫修復師范迪維爾(Abbie Vandivere)表示，「我們發現波特在創作時，做了多次修改」，「(公牛)的睪丸原本更大、位置更低，背部後半段角度也變了，但是最大的改變還是睪丸」。修復團隊諮詢畜牧專家，確認當時確實存在有著「巨大、低垂睪丸」的牛隻品種。

《公牛》創作於1647年，儘管波特或許是為了描繪更年輕樣貌的公牛而做這些修改，不過，目前的推測是，當時講究禮儀的社會不適合如此如實呈現。波特另一幅作品《尿尿的母牛》(Pissing Cow)，受當時的奧倫治親王妃范索姆斯(Amalia van Solms)委託創作，本為懸掛於壁爐上方，但最後因太粗俗而遭拒絕。

《公牛》長寬達236、339公分，修復師施爾德(Jolijn Schilder)說，這幅畫在18世紀末拿破崙戰爭期間被掠奪帶到巴黎，一幅尋常牛隻畫，卻使用原本只有君王、宗教或歷史題材，才會用的等身比例尺寸，大受法國人歡迎；拿破崙在滑鐵盧戰敗後，荷蘭要求歸還《公牛》等畫，法國還一度設法阻擋，但最終這幅畫還是凱旋般被送回荷蘭。

【看原文連結】

更多自由時報報導

奇蹟！陸龜遭密封地底10年仍存活 專家揭關鍵

擔憂中東失控 海灣3國說服川普「給伊朗一個機會」

18萬粉絲傻了!「叢林傳奇」網紅非真人 竟是AI生成、還冒用原住民角色

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

