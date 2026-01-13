牛角燒肉曼谷新店落腳拉瑪3 平價和牛699起瞄準中產市場

【看見泰國 VisionThai】曼谷日式燒肉市場競爭持續升溫。日本知名燒肉連鎖品牌牛角(Gyu-Kaku)在泰國的第四家分店近期於拉瑪三(Rama 3)KINGSQUARE社區商場開幕，主打升級版菜單與親民價位，瞄準泰國中產階級對高品質日本料理的需求成長。

這家新店由泰國SAHA集團旗下Saha Osha公司與日本Colowide集團子公司Reins International合資營運。牛角燒肉在泰國已有Thaniya Silom、Siam Square One及Singha Complex三家據點，經營超過十年。此次選址拉瑪三，顯示品牌開始從傳統商圈向社區型商場擴展。

KINGSQUARE新店最大亮點在於全新三階段式套餐定價策略。入門款699泰銖套餐提供澳洲和牛等高級肉品，進階版1,099泰銖與1,499泰銖套餐則升級至日本和牛，試圖在「平價和牛」市場建立差異化。這套新菜單預計將陸續推廣至其他分店。

牛角燒肉KINGSQUARE分店推出平價和牛吸客（來源：官方提供）

在用餐體驗上，牛角延續日式燒肉傳統，以招牌月見醬搭配品牌專屬醬油為賣點。這種醬汁組合在泰國日式燒肉市場中具辨識度，也是品牌多年累積的口碑來源。

值得注意的是，Colowide集團高層特地出席開幕活動，執行長Kota Sumikawa公開表示看好泰國市場潛力。他指出，泰國消費者購買力提升、對日本飲食文化接受度高，是亞洲最具發展前景的日料市場之一。與在地企業SAHA集團合作，能在維持日本品質標準的同時，更精準掌握泰國消費者偏好。

從市場趨勢觀察，泰國日式料理市場近年持續擴張，從高價位鐵板燒、和牛專門店，到平價連鎖燒肉、迴轉壽司，各價位帶都有國際品牌進駐。牛角此次展店策略，選擇在社區型商場設點、推出階梯式定價，顯示品牌試圖在競爭激烈的曼谷日式燒肉市場中，透過「社區滲透」與「消費分級」兩大策略站穩腳步

Colowide集團是日本大型餐飲集團，全球營運超過800家餐廳，據點遍布日本、美國、印尼、台灣等地。牛角為其旗下主力品牌之一，在日式燒肉連鎖市場具知名度。

KINGSQUARE牛角燒肉新店位於商場二樓，鎖定拉瑪三世區住宅與辦公商圈客群。對曼谷日式燒肉愛好者而言，這家新店提供了市中心商圈以外的用餐選擇，也為拉瑪三世區的餐飲版圖增添話題性。

