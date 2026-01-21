牛軋糖也能很法式？高雄鳳山甜點小工作室爆紅中

【記者 王苡蘋／高雄 報導】來自高雄鳳山的「LS樂食糖」，以獨具風格的法式水果牛軋糖，在傳統甜點市場中走出一條創新之路，成為近年備受矚目的在地伴手禮新選擇。品牌以法式製糖工藝為基礎，顛覆大眾對牛軋糖偏甜、偏硬的既定印象，獨家研發多款創新口味，巧妙將嚴選水果乾融入糖體之中，讓每一口都能品嚐到層次分明的果香與細膩風味。

在口感設計上，LS樂食糖反覆調整配方比例，打造出軟Q適中、不黏牙的理想狀態，不僅長輩能輕鬆享用，孩童也能安心品嚐。配方中特別以乳糖與海藻糖取代部分砂糖，有效降低整體甜度，使風味更加清爽不膩，兼顧美味與健康，讓消費者一口接一口也毫無負擔。

口味選擇方面，品牌展現高度創意，除了清新自然的水果系列、溫潤回甘的茶香系列外，更推出台灣獨創的珍珠奶茶口味，將國民飲品融入法式糖點之中，大膽又細緻的嘗試，成功為傳統牛軋糖注入嶄新樣貌，也讓不少消費者驚艷連連。

LS樂食糖誕生於鳳山區一間小小工作室，全程堅持純手工製作，從備料、煮糖、塑形到切塊包裝，每一道工序皆仰賴師傅多年經驗與耐心累積。製程繁瑣且耗時，尤其年節期間經常忙至深夜仍不停鍋，只為確保每一批牛軋糖都維持最佳口感與品質。

隨著農曆年節將近，品牌也同步推出多款期間限定禮盒，兼具質感與心意，不僅是一份甜點，更是一份來自高雄的用心與堅持，獻給想送出「不一樣」伴手禮的消費者。除鳳山工作室與官網外，LS樂食糖也將於高雄夢時代及捷運美麗島站設置期間限定櫃位，讓更多民眾能就近品嚐這份在地甜蜜。詳細內容請至官網：https://www.latesugar.com/power-shop/nougat/或粉絲專頁：

https://www.facebook.com/share/1F5tgy7m26/?mibextid=wwXIfr。（圖╱LS樂食糖提供）