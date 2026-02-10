牛郎「艾倫」交友軟體假扮IT男 年賺上億遭逮！取名全因《進擊的巨人》

日本一名男公關利用交友軟體進行風俗非法攬客、感情詐騙達1.3億日圓遭逮捕。翻攝自YT@FNNプライムオンライン



日本東京歌舞伎町一名27歲男公關「艾倫」（Ellen），涉嫌透過交友APP偽裝成從事IT產業的上班族，與多名女性建立關係後，再誘導對方前往其任職的牛郎店消費，甚至以「投資兩人未來」為由，要求對方提領積蓄或借貸金錢。他在1月底遭逮後，警方依違反《風俗營業法》將其送辦，成為日本首例利用交友軟體進行風俗非法攬客的案件。

綜合日媒報導，艾倫本名叫竹岡拓人，之所以取這個藝名，是因為他熱愛動漫《進擊的巨人》，平常都在歌舞伎町牛郎俱樂部活動。警方調查，竹岡於去年5月至7月期間，至少對兩名20多歲女性進行違法攬客行為，對象皆是在交友軟體上結識。

警方查出，竹岡一開始會刻意隱瞞實際身分，謊稱自己在IT產業任職，待對方產生好感後，才坦白自己其實是男公關，並以「希望妳能了解完整的我」為由，邀請女性去他工作的俱樂部。女子到場後，他會進一步探詢對方的存款狀況，並主動提出交往，強調「反正未來要一起生活，希望妳現在支持我」、「這是投資我們的未來」，藉此說服對方高額消費。

據報導，其中一名女性因此將約600萬日圓的全部存款提領出來，在店裡消費；另有受害者在無力負擔費用後，被慫恿向多家消費金融公司借款，累積數百萬日圓債務。竹岡甚至會事先準備腳本，要求女性拍攝好幾段遞出大疊現金的影片，再上傳到他個人的社群帳號，營造自願消費的假象，目前其社群帳號已設為私人狀態。

據了解，竹岡去年營業額超過1.3億日圓，每月可獲得約900萬日圓報酬，還對客人宣稱，目標成為歌舞伎町第一名、年收入突破數億日圓。

警視廳保安課也指出，這類利用戀愛情感誘導女性高額消費的手法，已演變為嚴重社會問題，日本於去年6月底修訂《風俗營業法》，明文禁止以感情回報、業績排名或銷售目標作為誘因，促使顧客過度消費。竹岡拓人濫用交友軟體進行風俗非法攬客，也成為日本修法後首例。

