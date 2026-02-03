牛隻闖入影響莓果園作物 竹縣府將查證

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣關西鎮長鑫莓果農園表示，園區採無農藥管理，也通過多項檢驗與產銷履歷認證，卻因牛隻反覆進入園區，影響作物生長，已請相關單位助找飼主協調，竹縣府說，將查證。

長鑫莓果農園在臉書發文表示，園區與附近菜園多次發生牛隻闖入啃食作物情形，並非偶發事件。期間曾報警處理，也在警方協調下與飼主調解，但相關賠償金額與實際農損仍有落差。

長鑫莓果農園指出，也曾建議飼主加強看管牛隻，但相關情況至今未見改善，牛隻仍不時出現在農地周邊。飼主事後曾否認牛隻闖入，經調閱監視器有紀錄影像，發現牛群仍多次返回附近覓食。

關西鎮石光里里長嚴盛任接受中央社記者訪問說，牛隻飼主透過野放的方式飼養，卻未能妥善管理，放任牛隻到里內的菜園、草莓園等踩踏，甚至四處留有牛糞。

嚴盛任說，此群牛隻的數量約有10至20隻左右，經常可在里內看見，他尊重飼主的飼養方式，但不能因個人喜好或方便，造成里民困擾，甚至影響到別人的生計。

新竹縣動物保護防疫所透過文字表示，後續將查證釐清，若確認飼主未盡管理之責，將依動物保護法規定裁處。（編輯：黃世雅）1150203