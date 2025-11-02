「牛頭帆」馮淬帆猝逝！初戀「橫刀奪愛汪明荃」 終生不婚不生原因曝光

馮淬帆年初才因二次肺炎感染住院。翻攝馮淬帆臉書

港星「牛頭帆」馮淬帆昨日（10/31）傳出逝世消息，享壽81歲。曾在多部港片中有不少逗趣演出的馮淬帆，生前來台定居多年，終生未婚未生，不過曾和香港女星曾慶瑜有過一段情，甚至還曾橫刀奪愛女星汪明荃，不過汪明荃本人被問及馮淬帆稱她是初戀時，則回應「沒有的事」。

回憶過去，汪明荃當時正和馮淬帆好友鄒世孝交往，不過馮淬帆卻橫刀奪愛，後來更對外坦言汪明荃是他初戀女友，但也表示汪明荃對演藝事業是很有野心的，笑稱「她跟著我就不可能發生（永遠在一起這種事），是一定要分開的，不然會害了國家」。

最後汪明荃於2009年嫁給羅家英，三人仍持續保持聯絡，不過馮淬帆本人則一直保持不婚不生。被問及為何不走入婚姻，馮淬帆表示「老的伴要來做什麼呢？女人容易老，我勸女人嫁老公，最好嫁比自己大10幾歲的，如果相差2、3年，死的就會是女人。」

談到婚姻觀，馮淬帆表示，他自覺個性孤僻，難以和別人長期相處，更別談發展長久關係，更自嘲「如果走進婚姻，可能天天都會跟伴侶吵架，不結婚也罷。」

