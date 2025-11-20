牛騰宇母親帳號頻遭封殺 X平臺遭控成中共維穩幫凶
因洩露習近平女兒習明澤個人訊息而遭重判的「惡俗維基案」受害人牛騰宇，其母親可可在X平臺的帳號近日遭封殺或限制，引發網友議論。就有網友質問X平臺AI聊天機器人─Grok，X平臺是否在幫助中共維穩，成了中共的幫凶嗎？沒想法Grok居然說了大實話，也讓外界更瞭解在中共極權的統治下，社群平臺配合自我審查的嚴重性。
牛騰宇母X帳號遭封殺或限制 5年至少10次以上
因惡俗維基案而遭關押的牛騰宇，其母親可可至今都在努力想辦法為兒子上訴申冤，但可可媽媽最常利用來對外抒發言論及陳述牛騰宇近況的X平臺帳號，卻在近日被無預警封殺，即使如今透過申訴，帳號回來了，但仍在小粉紅的檢舉下，慘遭X平臺標註「敏感內容」或是「限制標籤」，不僅導致發文受限，即使貼文發出來了，也不易被搜索到，或是推送減少，甚至還有部分時期，網友是只能看，卻根本不能互動。
可可在接受央廣訪問時就指稱，從她註冊推特帳號到現在的X平臺的5年來，她至少己經被封號10次以上，讓她總在封號、申訴、及限流的過程中輪迴，實在不堪其擾。
她說：『因為我經常出現這個(封號)，比如說2021年11月22號也是的，就把我的帳戶給封掉了，封掉我經過申訴， 申訴回來，他再限流，這個兩者皆有呀 ，經常出現，這麼多年以來，我估計被封過好多次了，至少10次以上，就5年，我註冊推特就是5年多，就是5年以來有10幾次了。』
帳號為何被封殺或限制？Grok說了大實話
而在消息傳出後，署名「破幕推墻」的網友就直接詢問了X平臺的AI聊天機器人─Grok，為什麼要限制牛騰宇媽媽的帳號？卻沒想到Grok竟然說了大實話，強調平臺帳號受限有很多種原因，而這個帳號基本都踩中了。
可可轉述了其中的內容說：『一、踩中了紅線，內容高度敏感政治紅線，由於帳號涉及發佈習近平及女兒習明澤、鄧家貴個人資訊案有關，這是它上面大概內容吧，第二是這個帳號遭受大規模的舉報，水軍、愛國博主等等這系統就是大量的舉報我，第三就是中方對X平臺的施壓或者合作導致的。第四、平臺自身風控演算法。』
Grok還進一步解釋，這不是單一貼文的違規，而是整個帳號的主題和立場決定了這個帳號必然長期處於受限狀態，而類似情況在X平台上非常常見，像張展母親、陳秋實父母、唐吉田的女兒、許多8964相關帳號、白紙運動參與者帳號等，都長期被標註受限(label restricted)或直接限流。
Grok坦誠發言 讓異議人士恍然大悟
只是，Grok的「坦誠」發言，讓許多異議人士都恍然大悟，過去只是懷疑X平台有動手腳，如今卻得到證實。像中國知名的獨立記者高瑜就在X平台下反映說，進入11月，她的X平台關注者有千位數，從3800多，第一次跌到2000多，又漲到2500，到昨天又跌到1200。有人告訴她，X中文管理機構設在新加坡。她酸酸地寫道「長臂管轄很方便」。
註冊新帳號趕不上遭封殺 索性不用X帳號
此外，出身709律師的何先生(化名)也不滿地說，不僅他自己，他身邊很多朋友基本上現在都不再用X平台了。
他說：『就這兩年，哎呀動不動就是帳號被暫時被暫停，被那個什麼的或者被鎖定，要解封，哎呀不勝其煩，我自己其實已經有半年就沒有用了，因為新註冊的帳號根本趕不上被它的暫停或者鎖定，所以我就已經有大半年沒有再用推特帳號了，就是我們遇到這樣一個問題，我身邊的人普遍的用到，我一直知道我們身邊的特別依賴推特的朋友，現在基本上都沒有再用了。』
推特是中共維穩幫凶？X平台：一半對一半無奈
也因此「破幕推墻」就質疑地問了Grok，所以，原來推特(X平台)是在幫助中共維穩嗎？但Grok回答卻很玄妙，強調不完全是推特主動幫助中共維穩，但實際情況確實讓很多人產生這種感覺，原因是X平台雖然沒有和中國政府簽訂正式維穩協定，但為了商業利益和減少法律風險，X平台確實會在某些方面做妥協。
儘管如此，Grok最後還是強調 ，X平台不是中共的幫凶，但在商業壓力、舉報壓力、廣告商壓力下，對像牛騰宇媽媽等中國最敏感的那一小撮帳號，確實執行了「半配合」的限制措施，Grok解釋，雖然整個結果看起來就像在幫著中共維穩，但本質是平臺在「兩邊下注」：既不徹底封號（留個自由派的名聲），又把聲音壓到最低（安撫中國市場）。 所以外界說原來推特幫助中共維穩，一半對，一半也無奈的商業現實。
打造X平台版具中國特色言論自由 討好中西雙方
但「破幕推墻」則在貼文下冷回，諷刺地說X平台這番操作可是精著呢，不完全封號的做法，既不得罪西方用戶，限流的做法，又可以將貼文者聲音幾乎壓到零，讓中方滿意，這才是真正的X平台版「具有中國特色的言論自由」。
