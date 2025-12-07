「牛魔王」左轉未禮讓直行車 重機騎士慘摔

被稱為「牛魔王」的跑車，疑似沒有禮讓直行車，被紅牌重機撞上。（圖／警方）

彰化縣芬園鄉139縣道，6日晚間發生一起車禍，一輛「牛魔王」Supra 跑車左轉時，疑似沒有禮讓直行車，結果被一輛重機撞上，重機騎士當場左手骨折、多處擦挫傷，幸好沒有生命危險。

被稱為「牛魔王」的跑車，疑似沒有禮讓直行車，被紅牌重機撞上。（圖／警方）

鮮豔紅色車身、被稱為「牛魔王」的超跑，由彰化往南投方向行駛。30歲陳姓男子在路口左轉時，疑似沒有禮讓直行車，被紅牌重機撞上。25歲曾姓騎士連人帶車摔得鼻青臉腫。

肇事駕駛下車查看，只見重機的零件散落一地。6 號晚間，彰化縣芬園鄉 139 縣道大彰路段發生這起車禍，騎士當場慘摔。警消獲報到場後，發現騎士左手骨折、全身多處擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。

彰化交通事故不只一樁。6 日中午 12 點 25 分，花壇鄉中正路 23 號附近，83 年次的陳姓騎士載著 4 歲孩子，從外側迴轉進路口，遭綠燈直行的鄭姓騎士撞個正著，雙雙掛彩送醫。

彰化交通分隊小隊長邱澧鮮表示，雙方持照正常、酒測值為零；雙方手腳多處擦挫傷，送醫治療，無生命危險。

員警重回現場，只見兩台機車仍倒在地上。貪快沒禮讓，結果害人又害己。

