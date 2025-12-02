「牛魔王」被抓！改裝車飆速闖燈 警扣21車「逾2千萬」

清晨時分，雲林多條道路上出現近20輛無牌改裝車，集體高速飆車、闖紅燈。（圖／東森新聞）





清晨時分，雲林多條道路上出現近20輛無牌改裝車，集體高速飆車、闖紅燈，引擎與排氣管發出刺耳聲響，整條街宛如賽車場。警方接獲報案後展開蒐證，21台改裝車總價值超過2000萬元，因此成立斬車專案小組，鎖定車主身分後，在12月1日清晨兵分21路於全台各地搜索拘提，帶回21名嫌犯。

上個月16日凌晨，這批改裝車隊在台78線、台19線及雲林多處街道高速狂飆，甚至拆掉車牌或以器具遮蔽，試圖規避查緝，但全程都被監視器拍下。警方大動作展開掃蕩行動後，陸續在車主住處將人車查扣。

其中兩名車主，駕駛的是電影玩命關頭中出現過的熱門跑車 Toyota GR Supra「牛魔王」，警方在車內更查到K他命毒品。其他被查扣車輛包括多台阿法與雙B豪車，改裝後價值驚人。

雲林交通大隊指出，此次共查扣21輛改裝車、3件遮牌器具、26包K他命，全案依公共危險與毒品罪嫌移送偵辦。警方也強調，將持續加強取締改裝飆車，避免深夜擾民與危害用路人安全。

