牠不是鵝或鴨！「豆雁」獨留高雄金獅湖4年成嬌點

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄金獅湖一群鴨鵝中，可見其中1隻身形不大相同，原來牠是遠從西伯利亞寒帶地區飛來台灣過冬的稀客「凍原豆雁」，牙醫攝影師周文毅說，這隻豆雁最早於2022年1月被鳥友發現，至今仍停留在金獅湖生活，成了不少生態攝影師鏡頭追逐的「嬌」點。

周文毅說，這隻凍原豆雁在2022年初被發現時曾造成轟動，因為是台灣少見的野鳥，原以為過一段時間就會離開，未料牠自此就停留於金獅湖變成留鳥，雖然看起來像鵝，只是脖子較短，特徵是嘴上有一小塊橙色斑及橙色的腿，而且羽毛非常的精巧美麗。

周文毅正職工作是牙醫師，脫下白袍後，平常的休閒活動就是拿著相機四處拍攝生態，也常到金獅湖來看這隻豆雁，據他觀察，豆雁雖然僅此一隻，但最喜歡和鵝一起生活，反而很少和水鴨在一起，與鵝一樣都是雜食性禽類，和鵝一樣，像是野菜、福壽螺、水生植物、小魚等都吃，至今被發現已近4年，幾乎融入鵝群的生活了。

周文毅本職是牙醫師，卻也熱愛生態攝影，近日才與多名牙醫師開設攝影展。(記者許麗娟攝)

