牠們到底在演哪齣？貓狗互動中最讓人困惑的 5 種「迷惑行為」！

火報記者 張舜傑/報導

貓咪和狗狗在一起時，常常會做出讓主人摸不著頭緒的舉動：追逐、僵持、忽然躲開，甚至莫名對看。這些行為看似混亂，其實各有原因。

靜止不動的對視，其實是一場資訊交換

當貓咪與狗狗突然停下來彼此對看，許多飼主會感到緊張，擔心衝突一觸即發。對貓咪而言，這樣的靜止對視是一種觀察行為，牠正在評估對方的動向與情緒變化。狗狗則常在這種時刻試圖讀取貓咪的反應，判斷是否能靠近或發動互動。

當貓咪與狗狗突然對視時，對貓咪是觀察對方動向與情緒的行為；狗狗則試圖藉此判斷是否能靠近或互動。圖:istockphoto

一邊靠近一邊後退，互相試探彼此底線

有些貓狗互動中，會出現一方前進、另一方後退，接著角色又互換的情況。這種來回移動並非猶豫不決，而是一種試探空間界線的過程。貓咪對距離的掌控感特別敏感，會透過移動調整安全感。狗狗則容易將這樣的互動視為邀請，試著拉近距離。

突然出現的輕拍或撥弄，訊號並不單一

當貓咪用爪子輕拍狗狗，或狗狗用鼻子推碰貓咪，常讓人難以判斷這是友好還是警告。這類動作在貓狗互動中，屬於帶有試探意味的接觸。貓咪藉由短暫的身體動作確認對方反應，狗狗則可能將這個動作理解為交流的一部分，是否持續互動，往往取決於接下來雙方的回應速度與姿態變化。

看似在玩，氣氛卻突然冷卻

有時貓狗原本互相追逐、氣氛熱絡，卻在某個瞬間同時停下，各自離開。這種突然中斷的互動，常讓飼主感到困惑。實際上，這代表其中一方已達到情緒或刺激的臨界點。貓咪通常會在感覺過度關注時選擇抽身，狗狗則可能因為失去互動回饋而停止行動。這

表面和平共處，內心各自警戒

有些貓狗能安靜地待在同一空間，卻始終保持距離，彼此不太互動。這樣的狀態常被誤解為感情不好，其實更接近一種默契平衡。雙方已熟悉對方的存在與行為模式，不需要頻繁交流，也不會輕易越界。這種安靜的共處方式，往往代表貓狗已找到彼此都能接受的相處模式。

廣告 廣告

有些貓狗雖同處一室卻保持距離，這種安靜共處反映彼此熟悉並找到默契的相處模式。圖:istockphoto

貓狗之間的互動，之所以讓人感到迷惑，是因為牠們使用不同的身體語言與判斷標準。每一次靠近、停頓、轉身，都是在調整彼此的距離與情緒。當飼主理解這些行為背後的意義，就能更安心地看待牠們的相處過程，也更容易給予適當的空間，讓這段跨物種的同居生活逐漸穩定下來。