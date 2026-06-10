牠們回不去的家｜失火、缺水的知本濕地【我們的島】

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

想收到最新推播，加入我們的島line社群

知本濕地是台東縣射馬干溪和知本溪沖積形成的海岸濕地，濕地範圍內有豐富的生態環境，包含淡水草澤、河口植被、海岸林、沙灘、高草叢和灌叢等等，成為環頸雉、黃鸝、台灣畫眉等超過200種鳥類和動物的生活環境，其中更有將近50種保育類鳥類，成為國際鳥盟認定的A1等級全球重要野鳥棲地。

今年2月26日，知本濕地發生十年來最嚴重、受損面積最大的火災，燃燒面積達到61公頃。此外，根據台東縣政府消防局統計，今年1到5月知本濕地就已經發生了5起火警，也是十年來的次高。(相關新聞：台東知本濕地再度起火 環團及部落籲加強管理)

廣告 廣告

根據台東縣政府消防局統計，今年1月到5月知本濕地已發生5起火警，2月的火災燒毀面積更是十年來最大，來到61公頃。

失火-火災不斷燒毀生態環境 鳥類棲地受衝擊

在地居民洪聖雯就住在知本濕地附近，他說，2月那次火災燒得很嚴重，從家裡就看到火光，一直燒到隔天都沒有停，心裡就想說完蛋了，現在是鳥類的繁殖季，牠們可能會受到影響。



荒野保護協會台東分會和台東縣野鳥學會經過2月的大火後，觀察到國家極危等級的環頸雉，比去年(2025)的206隻次少了80多隻次，可能是受火災造成的草地減少、非火災區草過長的影響。

台東知本濕地是環頸雉重要棲地之一。

習慣在灌木叢築巢，國家瀕危等級的臺灣畫眉，這次在一條火災範圍的路線，記錄到的數量也比去年(2025)少了很多，有可能是因為中、底層植被減少的關係。另外，國家易危等級的黃鸝，生活所需的樹木區域也不幸遭逢大火，食物、棲地也都減少。

國家易危等級的黃鸝，他們生活所需的大樹區域也不幸火災，食物、棲地也都減少。

台東縣野鳥學會理事施明祥憂心的在濕地查看，他說，今年火災發生時，剛好都是在環頸雉等鳥類育雛期的時間，可能會影響到今年生育繁殖，不是時間延後，不然就是數量會變少。



火災除了鳥類受到影響，濕地的植被也因頻繁的火災出現變化。台東大學生命科學系教授呂佩倫的研究，分析2017年到2019年有無火災的植被變化，發現沒有發生火災的區域，原生植物是主要物種，外來種的比例只有四成左右；但是火災過後，外來種比例提高

火災過後，大花咸豐草(左)和銀合歡(右)等外來種會成為優勢物種，外來種比例超過九成。

根據台東縣政府消防局的統計，2017年到2026年5月，知本濕地共發生20起火警，今年則已經發生5件。針對今年火災起火的原因，台東縣政府消防局表示，不排除人為因素。

洪聖雯表示，濕地一直被堆置廢棄物，常會看到家具、一袋又一袋家庭垃圾，甚至浴缸和馬桶，這些垃圾有沒有可能成為失火的未爆彈？希望政府單位評估如何管理這片濕地，讓火災的發生機會降低。

知本濕地一直有被堆置廢棄物的問題。

除了垃圾之外，呂佩倫訪談當地居民，放牧也被認為可能是造成火災的原因之ㄧ。呂佩倫表示，多年來有人在知本濕地上放牧牛羊，就有民眾指稱，畜牧主人為了餵食牛羊，放火燒地促使植物長出新芽。

知本濕地長年有牛羊放牧，部分居民認為，為促進植物長出新芽的燒地行為，有可能增加火災風險。

缺水-濕地水澤面積不斷縮減 水為何消失?

呂佩倫也進一步指出，第三個造成火災頻繁發生的原因，就是水不見了。

打開資料檔案，台東在地人口中的夢幻湖，可以看到波光粼粼的水面上，鳳頭潛鴨、白冠水雞，還有許多水鳥出現在知本濕地，但是現在已經看不到這樣的景色了。

2015年知本濕地影像，這片水域就是台東在地人口中的「夢幻湖」。圖為資料畫面

波光粼粼的水面上，曾有鳳頭潛鴨、白冠水雞等許多水鳥出現。圖為資料畫面

知本濕地從2016年歷經尼伯特風災後嚴重受創，當時水域面積就減少許多，經過幾年慢慢復原後，又因為汛期一來，另一端的農地就會淹水，造成農損，2023年就發生有民眾私下將沒口湖挖開，把原本可流入知本濕地的水引到出海口，導致濕地水源部分流失，到了2026年的排水工程興建完成後，已經幾乎沒有水流入濕地。

知本濕地與周邊農田相鄰， 汛期淹水曾造成農損。

施明祥表示，三年前這個水域還沒有被挖開的時候，這整片70、80%都是水域，所以冬天的時候，雁鴨科或鷸鴴科的水鳥會在這邊聚集，而且這邊是牠們很重要的冬天休息點，結果三年前水一挖開後，這邊的水就全部都流掉了，只剩下中間的一條小溪。

2023年有民眾私下挖開沒口湖，把原本可以流入知本濕地的水引到出海口，導致濕地水源流失了一部分。影像提供/荒野保護協會台東分會

由於知本濕地遇到汛期的時候，大水可能淹沒射馬干溪大排另一側的農田造成災損，今年四月台東縣政府施作的射馬干大排河堤工程完工，長度有六百公尺，挖深二到三公尺，讓原本會注入濕地的射馬干溪水，造成水被攔截，濕地變得一片乾涸。

今年射馬干大排河堤工程完工後，水更流不進濕地。

荒野保護協會台東分會議題組組長蘇雅婷直言，縣府沒有按照2023年協議來施作排水工程，導致濕地這邊也築起很高的堤防，原來水路可以透過兩三條的水道流向濕地，但是現在排水工程完工後，這邊河床一直下切，濕地那邊施工過程又墊高了，所以現在水根本進不去，等於是宣告濕地的死亡。

台東縣政府建設處水利科長董韋廷表示，當地的農民多次反映淹水，所以需要施作排水工程，排水溝會有一定的寬度，再加上考量出海口的高度，因此水溝的溝底已經低過於濕地的高程，雖然有保留原本的流路，可是水已經流不進所謂的濕地的核心區域。(相關新聞：台東大排整治致知本濕地沒水 環團籲縣府調整工法)

排水工程截斷流入濕地的水，濕地一片乾涸。

台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所榮譽講座教授邱文彥則提醒，公共工程需要考慮生態檢核。他說，排水系統將水排乾是一個不恰當的行為。水利工程建造的時候是不是充分考慮到生態方面的需求，濕地一定要有水，所以怎麼維持水文系統的穩定是《濕地保育法》最關心的問題。

歷年開發案爭議不斷

知本濕地從1985年以來就面臨許多人為開發的爭議，台東縣政府原本將河口285公頃新生地，委外給捷地爾公司開發「知本綜合遊樂區」，最後並未興建。2018年台東縣政府又在知本溪口北岸劃設「知本光電專區」，由於有破壞生態棲地的疑慮和不尊重部落等爭議，2021年契約終止。(延伸閱讀：知本濕地有危機｜地方政府擬設光電園區惹議)

台東縣政府曾計畫在知本濕地劃設「知本光電專區」，2020年7月2日環保團體召開記者會，呼籲光電換地來解決爭議。

台東縣政府去年又提出碳匯園區的BOT開發案，面積264公頃。其中包含102公頃的自然碳匯區、132公頃的碳匯遊憩區，預計規劃高爾夫球場、度假村和露營區等等，另外還有30公頃作為原民文化發展區。



呂佩倫認為，如果在知本濕地這邊，還要進行所謂的人工開發，規劃碳匯高爾夫球場，是不太合理的，因為只要把知本濕地好好的保存下來，它的自然碳匯量會遠勝於，再去做所謂的人工草皮種植之類的人工開發，所得到的碳匯量可能高出50倍以上。

蘇雅婷表示，整個碳匯園區264公頃，包含沙灘還有保安林跟濕地。而沙灘是小燕鷗在夏天繁殖的地點，同時也是台東最穩定的小燕鷗繁殖區，未來有沒有可能因為遊憩活動會受到干擾，都會有很大的影響。

荒野保護協會台東分會議題組組長蘇雅婷認為， 知本濕地是台東最穩定的小燕鷗繁殖區，任何開發行為都可能對其造成干擾。

環團、學者：重新讓水回到知本溼地是當務之急

呂佩倫認為，只要縣府積極介入相關行動，改進排水工程，讓水流進濕地，濕地是可以被拯救 ，也可以再重新恢復它的生物多樣性。

台東大學生命科學系教授呂佩倫認為，只要縣府積極介入，進行改善排水工程等行動，濕地還有機會再救回來。

這座被國際鳥盟列為世界級重要濕地的知本濕地，直到現在，在台灣都沒有被列入地方級或國家級重要濕地，因此不具有任何法律位階，開發行為不會受到《濕地保育法》的相關規範，難以減輕對生態環境可能造成的衝擊。

呂佩倫指出，知本濕地擁有豐富的生物多樣性，更是國際級重要濕地，應該被劃為國家級重要濕地。邱文彥也表示，或許可以根據《濕地保育法》第十二條，濕地遇到緊急狀況的時候，啟動程序列為暫定重要濕地。

不斷遭受人為侵襲的知本濕地，歷經失火、缺水，還有接二連三的開發規劃，如何讓濕地的傷害降到最輕，減少火災、把水重新引入，是目前搶救知本濕地的當務之急。

簡惠茹 陳慶鍾 / 採訪報導

延伸閱讀》光電停看聽 | 從知本濕地看原民傳統領域與綠能發展的衝突兩難