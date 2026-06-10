牠們回不去的家｜失火、缺水的知本濕地【我們的島】
想收到最新推播，加入我們的島line社群
知本濕地是台東縣射馬干溪和知本溪沖積形成的海岸濕地，濕地範圍內有豐富的生態環境，包含淡水草澤、河口植被、海岸林、沙灘、高草叢和灌叢等等，成為環頸雉、黃鸝、台灣畫眉等超過200種鳥類和動物的生活環境，其中更有將近50種保育類鳥類，成為國際鳥盟認定的A1等級全球重要野鳥棲地。
今年2月26日，知本濕地發生十年來最嚴重、受損面積最大的火災，燃燒面積達到61公頃。此外，根據台東縣政府消防局統計，今年1到5月知本濕地就已經發生了5起火警，也是十年來的次高。(相關新聞：台東知本濕地再度起火 環團及部落籲加強管理)
失火-火災不斷燒毀生態環境 鳥類棲地受衝擊
在地居民洪聖雯就住在知本濕地附近，他說，2月那次火災燒得很嚴重，從家裡就看到火光，一直燒到隔天都沒有停，心裡就想說完蛋了，現在是鳥類的繁殖季，牠們可能會受到影響。
荒野保護協會台東分會和台東縣野鳥學會經過2月的大火後，觀察到國家極危等級的環頸雉，比去年(2025)的206隻次少了80多隻次，可能是受火災造成的草地減少、非火災區草過長的影響。
習慣在灌木叢築巢，國家瀕危等級的臺灣畫眉，這次在一條火災範圍的路線，記錄到的數量也比去年(2025)少了很多，有可能是因為中、底層植被減少的關係。另外，國家易危等級的黃鸝，生活所需的樹木區域也不幸遭逢大火，食物、棲地也都減少。
台東縣野鳥學會理事施明祥憂心的在濕地查看，他說，今年火災發生時，剛好都是在環頸雉等鳥類育雛期的時間，可能會影響到今年生育繁殖，不是時間延後，不然就是數量會變少。
火災除了鳥類受到影響，濕地的植被也因頻繁的火災出現變化。台東大學生命科學系教授呂佩倫的研究，分析2017年到2019年有無火災的植被變化，發現沒有發生火災的區域，原生植物是主要物種，外來種的比例只有四成左右；但是火災過後，外來種比例提高
根據台東縣政府消防局的統計，2017年到2026年5月，知本濕地共發生20起火警，今年則已經發生5件。針對今年火災起火的原因，台東縣政府消防局表示，不排除人為因素。
洪聖雯表示，濕地一直被堆置廢棄物，常會看到家具、一袋又一袋家庭垃圾，甚至浴缸和馬桶，這些垃圾有沒有可能成為失火的未爆彈？希望政府單位評估如何管理這片濕地，讓火災的發生機會降低。
除了垃圾之外，呂佩倫訪談當地居民，放牧也被認為可能是造成火災的原因之ㄧ。呂佩倫表示，多年來有人在知本濕地上放牧牛羊，就有民眾指稱，畜牧主人為了餵食牛羊，放火燒地促使植物長出新芽。
缺水-濕地水澤面積不斷縮減 水為何消失?
呂佩倫也進一步指出，第三個造成火災頻繁發生的原因，就是水不見了。
打開資料檔案，台東在地人口中的夢幻湖，可以看到波光粼粼的水面上，鳳頭潛鴨、白冠水雞，還有許多水鳥出現在知本濕地，但是現在已經看不到這樣的景色了。
知本濕地從2016年歷經尼伯特風災後嚴重受創，當時水域面積就減少許多，經過幾年慢慢復原後，又因為汛期一來，另一端的農地就會淹水，造成農損，2023年就發生有民眾私下將沒口湖挖開，把原本可流入知本濕地的水引到出海口，導致濕地水源部分流失，到了2026年的排水工程興建完成後，已經幾乎沒有水流入濕地。
施明祥表示，三年前這個水域還沒有被挖開的時候，這整片70、80%都是水域，所以冬天的時候，雁鴨科或鷸鴴科的水鳥會在這邊聚集，而且這邊是牠們很重要的冬天休息點，結果三年前水一挖開後，這邊的水就全部都流掉了，只剩下中間的一條小溪。
由於知本濕地遇到汛期的時候，大水可能淹沒射馬干溪大排另一側的農田造成災損，今年四月台東縣政府施作的射馬干大排河堤工程完工，長度有六百公尺，挖深二到三公尺，讓原本會注入濕地的射馬干溪水，造成水被攔截，濕地變得一片乾涸。
荒野保護協會台東分會議題組組長蘇雅婷直言，縣府沒有按照2023年協議來施作排水工程，導致濕地這邊也築起很高的堤防，原來水路可以透過兩三條的水道流向濕地，但是現在排水工程完工後，這邊河床一直下切，濕地那邊施工過程又墊高了，所以現在水根本進不去，等於是宣告濕地的死亡。
台東縣政府建設處水利科長董韋廷表示，當地的農民多次反映淹水，所以需要施作排水工程，排水溝會有一定的寬度，再加上考量出海口的高度，因此水溝的溝底已經低過於濕地的高程，雖然有保留原本的流路，可是水已經流不進所謂的濕地的核心區域。(相關新聞：台東大排整治致知本濕地沒水 環團籲縣府調整工法)
台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所榮譽講座教授邱文彥則提醒，公共工程需要考慮生態檢核。他說，排水系統將水排乾是一個不恰當的行為。水利工程建造的時候是不是充分考慮到生態方面的需求，濕地一定要有水，所以怎麼維持水文系統的穩定是《濕地保育法》最關心的問題。
歷年開發案爭議不斷
知本濕地從1985年以來就面臨許多人為開發的爭議，台東縣政府原本將河口285公頃新生地，委外給捷地爾公司開發「知本綜合遊樂區」，最後並未興建。2018年台東縣政府又在知本溪口北岸劃設「知本光電專區」，由於有破壞生態棲地的疑慮和不尊重部落等爭議，2021年契約終止。(延伸閱讀：知本濕地有危機｜地方政府擬設光電園區惹議)
台東縣政府去年又提出碳匯園區的BOT開發案，面積264公頃。其中包含102公頃的自然碳匯區、132公頃的碳匯遊憩區，預計規劃高爾夫球場、度假村和露營區等等，另外還有30公頃作為原民文化發展區。
呂佩倫認為，如果在知本濕地這邊，還要進行所謂的人工開發，規劃碳匯高爾夫球場，是不太合理的，因為只要把知本濕地好好的保存下來，它的自然碳匯量會遠勝於，再去做所謂的人工草皮種植之類的人工開發，所得到的碳匯量可能高出50倍以上。
蘇雅婷表示，整個碳匯園區264公頃，包含沙灘還有保安林跟濕地。而沙灘是小燕鷗在夏天繁殖的地點，同時也是台東最穩定的小燕鷗繁殖區，未來有沒有可能因為遊憩活動會受到干擾，都會有很大的影響。
環團、學者：重新讓水回到知本溼地是當務之急
呂佩倫認為，只要縣府積極介入相關行動，改進排水工程，讓水流進濕地，濕地是可以被拯救 ，也可以再重新恢復它的生物多樣性。
這座被國際鳥盟列為世界級重要濕地的知本濕地，直到現在，在台灣都沒有被列入地方級或國家級重要濕地，因此不具有任何法律位階，開發行為不會受到《濕地保育法》的相關規範，難以減輕對生態環境可能造成的衝擊。
呂佩倫指出，知本濕地擁有豐富的生物多樣性，更是國際級重要濕地，應該被劃為國家級重要濕地。邱文彥也表示，或許可以根據《濕地保育法》第十二條，濕地遇到緊急狀況的時候，啟動程序列為暫定重要濕地。
不斷遭受人為侵襲的知本濕地，歷經失火、缺水，還有接二連三的開發規劃，如何讓濕地的傷害降到最輕，減少火災、把水重新引入，是目前搶救知本濕地的當務之急。
簡惠茹 陳慶鍾 / 採訪報導
延伸閱讀》光電停看聽 | 從知本濕地看原民傳統領域與綠能發展的衝突兩難
其他人也在看
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的
許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。
蝦皮平台承諾檢討！小貓受困繳費機狂叫 北投警急搬機器救援
台北市北投區發生小貓受困案件，9日晚間10時許，民眾行經蝦皮購物智取店時發現，裡面傳出一陣陣的貓叫聲，她隨即打電話報案；警方獲報後趕抵現場，初步確認貓叫聲從繳費機台內傳出，警員嘗試搬動繳費機，小貓趁機鑽出縫隙脫困，接著快步跑離現場；對此，蝦皮購物公司表示，針對這次事件處理時間過長致歉，後續亦會檢討流程。
快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
台股回漲外資持續賣超！2天提款1855億 股民喊：終究要回來追高
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台股8日重挫、9日強勢反彈，大漲1201點、重返4萬4千點關卡，不過外資卻連續2天賣超台股超過1855億元，形成「指數漲、外...
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
獨家／不滿挨罰？ 屏科大旁測速照相遭砸毀 警追查
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
「這款油」吃多恐加速失智！專家引用日本研究：換橄欖油降低發炎＋抗老
想要抗老化、避免失智先換掉油！日本研究指出，現代人飲食最大危機就是「Omega-6脂肪酸」，而坊間常見的大豆油、沙拉油都是屬於Omega-6系列，食安專家韋恩引用該研究報告，提醒大家將易導致身體慢性發炎的大豆油，換成初榨橄欖油，有助於降低發炎反應並延緩老化。
濟州島海景3人房一晚615元 部落客驚：比國旅還便宜
旅遊部落客「不奇而遇Steven & Sia」分享濟州旅遊經驗，揭露當地住宿價格遠低於預期，一間海景3人房每晚僅需新台幣615元，讓他驚呼「有些時候，甚至比在台灣國旅還要便宜」。
公車進不了站！違停男吐菸挑釁司機 嗆「叫警察來找我」下場慘了
【緯來新聞網】台北市士林區8日發生公車司機與違停轎車駕駛衝突事件。一對男女疑似前往知名麵包店購物，將
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
刷牙一直流血、口氣越來越重？醫警告：牙齦變厚不只是火氣大問題
牙齦越來越厚、牙齒看起來變短，很多人直覺認為是火氣大。但基因醫師張家銘提醒，牙齦增生其實不是單純上火，而是長期慢性發炎與修復失衡的結果，背後可能牽涉牙菌斑堆積、藥物反應與口腔清潔習慣。
240萬台人腎壞了！最忌「這水果」：一小片、一口汁都奪命
台灣約有240萬名慢性腎病患者，醫師洪永祥表示，腎受損者由於腎臟失去排毒能力，楊桃含有的楊桃素會在血液中蓄積，並穿過血腦障壁，引發神經毒性，例如噁心、嘔吐、四肢發麻、肌肉抽搐；最嚴重的情況下，會導致癲癇發作、昏迷，甚至死亡。
32歲廚師手搖飲當水喝 結石引發腎水腫痛到腿軟
32歲王姓廚師日前因腰部劇痛緊急就醫，檢查後發現不僅有血尿，且X光影像出現急性腎水腫症狀，研判是輸尿管結石復發引起，經緊急安排震波碎石，隔天果然順利尿出「兇手」，醫師提醒，夏天記得多補充水分，切忌將手
股市洗三溫暖！大戶悄悄把錢搬到「這地方」等風起 利息相差27倍
近期台股大洗三溫暖，高資產投資人紛紛「獲利了結」或「降低風險」，將資金轉為現金戰備部位，等待下一次進場訊號。遠東商銀 Bankee 社群銀行就成為熱門停泊點，主打新台幣活存年利率 1.435%、高利無上限且
央行不加碼房市管制！ 楊金龍表態：就到這裡
中央銀行將於6月18日召開理監事會議，針對外界關心房市管制動向，央行總裁楊金龍今（10）日鬆口「選擇性信用管制就到這裡」，也就是說，央行不會加碼信用管制。
黃立成不甩8小時爆倉10次！本人曬照神回1句
財經中心／楊佩怡報導鏈上分析團隊 Lookonchain 近期驚爆一則震撼彈，「麻吉大哥」黃立成在短短8小時內慘遭市場無情血洗，連續被「強制平倉」高達10次，帳戶餘額一度被震盪到只剩區區 5.2 萬美元（約新台幣約 164.2 萬元）。但這位幣圈大鱷根本沒在怕，反而繼續砸錢補倉，這番神操作不僅掀起網友熱議，還一路登上台灣新聞。沒想到，更釣出黃立成本尊用短短「1句話」霸氣回應。