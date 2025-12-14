牠帶來笑容也留下眼淚！和歌山電鐵第二代貓站長辭世 500人現場送別
日本和歌山電鐵旗下的貴志川線於本月13日在貴志站（和歌山縣紀之川市）舉辦第二代貓站長「ニタマ」的社葬。這隻深受民眾喜愛的三花貓於11月20日離世，享壽15歲。社葬當天，包含和歌山電鐵相關人員與來自全國各地的民眾約500人到場，向牠獻上最後的敬意。
根據《讀賣新聞》報導，社葬儀式於貴志站的車站建築內舉行，由當地神社宮司誦讀祝詞。和歌山電鐵社長小嶋光信擔任葬儀委員長並致詞表示：「ニタマ努力工作，帶給我們無可取代的療癒與陪伴，未來希望牠能與初代站長たま一起在天上繼續守護和歌山電鐵。」
儀式現場吸引不少民眾駐足觀禮，許多粉絲於社葬結束後，至站前特設的祭壇獻上鮮花與貓咪飼料，表達對ニタマ的哀悼與思念。其中一位來自奈良縣大和高田市、年僅10歲的小學生帶著親手繪製的ニタ馬插畫到場參與，他說：「我最喜歡ニタマ，希望牠和たま在天國也能一直幸福。」
令人動容的是，目前擔任伊太祈曽站（和歌山市）貓站長的「よんたま」也出席社葬，還曾數次對ニタマ的遺像低頭致意並發出「喵」聲。小嶋社長在儀式後受訪時感性表示：「牠彷彿在說『雖然我很寂寞，但我會努力加油』。」
ニタマ為雌性三花貓，於2015年夏天接替初代貓站長「たま」，擔任第二代貴志站站長。因為活潑可愛的形象，不僅擔任宣傳大使，還被任命為「社長代理」，對推廣貴志川線觀光貢獻甚多。然而，自今年10月下旬起，牠開始食慾不振，最終於11月中旬辭世。和歌山電鐵也在當天頒布最終辭令，追贈ニタマ為「貴志川線名譽特別站長」，向牠的長年服務致上最高敬意。
