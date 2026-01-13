牠是誰？紅眼怪鳥突現身陽台嚇壞民眾 新北動保處急救援「揭真身」

紅眼怪鳥突現身陽台嚇壞民眾。（取自新北動保處官網）

新北市政府動物保護防疫處今（13）日指出，近日接獲新莊區呂姓民眾通報，住家陽台玻璃護欄夾縫裡有1隻羽毛呈現閃亮墨綠光澤、眼睛散發紅光的怪鳥，受困無法展翅脫身，嘴喙撞擊玻璃發出叩叩叩響亮聲音，全家人束手無策便請求派人救援。八里動物之家動保員抵達現場後，使用安全夾具，順利將這隻「紅眼怪鳥」從夾縫移出後，發現牠是台灣都會區常見外來種「亞洲輝椋鳥」。

紅眼怪鳥受困 詭異感覺讓人畏懼

呂姓民眾表示，女兒傍晚時慌張從陽台衝入客廳喊叫，指著玻璃護欄夾縫有1隻眼睛散發詭異紅光的怪鳥受困，散發陰森詭異令人感覺恐怖不敢靠近。牠不斷掙扎跳躍亂竄，嘴喙也不停碰撞玻璃作響，拚命找方向逃離。

紅眼怪鳥突現身。（取自新北動保處官網）

一家人見狀又害怕又慌張，面面相覷不知該如何處理是好，便趕忙撥打市府1999專線，請動保處派人火速救援，最後順利夾出。經動保員辨識才知道，這隻神祕訪客名叫亞洲輝椋鳥。新北動保員程沛宏表示，當日帶回交由獸醫師細心檢診，羽翼無損、精神狀況良好，觀察應無撞擊產生腦震盪現象發生，翌日便將牠帶出野外。

紅眼怪鳥真身是「牠」 主要棲息都會區

新北動保處說明，亞洲輝椋鳥又名菲律賓輝椋鳥，為椋鳥科雀鳥。牠體型略小於八哥，體長約17到20公分，眼睛呈現吸血鬼般血紅色。早年，牠是台灣進口寵物鳥，後來因棄養或逃逸，導致野外族群數量大幅增加。在台灣，亞洲輝椋鳥主要棲息於都會區，常能看到牠穿梭在行道樹與高樓大廈之間。

新北市動保處呼籲民眾，若發現疑似受困或受傷的鳥類，應保持距離、避免驚嚇，可先用手機拍照記錄，再撥打1959動保專線或29596353，由專業人員研判處置。切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成動物二度傷害。

