牠的緣分是你嗎？22隻「等家」布偶貓開放認養 資格、時間曝光
記者羅欣怡／新竹報導
新竹縣動物保護防疫所今年9月查獲不當飼養之非法繁殖、販賣的布偶貓等品種貓，依動物保護法沒入全部貓隻，在動保所人員的悉心照顧下，貓咪們已逐漸好轉並陸續完成絕育，體重也大大增加、毛色也柔軟光亮。動保所將於12月19日辦理「溫暖聖誕-貓貓相伴」認養活動，計有29隻貓咪開放新竹縣民優先認養，期盼讓貓咪重獲新生找到幸福的家。
動保所所長何志豐表示，這批貓咪過去飼養狀況不佳遭遇了許多難關，救出時有感染貓瘟、鼻氣管炎及耳疥蟲等疾病，在持續的治療下逐漸好轉當中，此次預計公開民眾認養29隻已完成絕育的品種貓(將視貓隻實際健康狀況評估當日是否開放)，包含22隻布偶貓、3隻英國長毛貓、1隻美國長毛貓、1隻小步舞曲、1隻金吉拉及1隻緬因貓。
由於品種貓的飼養需要經濟基礎及更多的密切照顧，貓咪認養活動將於新竹縣動保所正門前舉辦，以公平公開抽籤、合併飼主資料審核及飼養知識測驗的周全方式選出合適且負責任的認養人，呼籲想要認養貓咪的民眾避免衝動飼養，應審慎評估自身條件，並在認養前積極瞭解品種貓的照護事項、飼主應盡之義務與責任。
有意願參與之認養人應在12月19日上午8時至8時45分期間至動保所現場完成報到登記參與抽籤，須本人到場登記，不接受他人代理，隨後現場於9時舉辦公開抽籤決定認養人，並由新竹縣政風處人員到場公證。
動保所進一步說明，為避免貓咪們於認養後飼養不當多受苦難或淪為商品交易，認養人將限制年滿18歲之新竹縣民(戶籍/居住)，以利動保所進行後續追蹤查核，每人限領養一隻，必須以個人名義領養，抽籤日當天需親自到場，並出示戶籍或證明居住文件如房屋產權登記、租屋契約、戶口名簿等，以及身分證正本據以領籤，名下犬貓需完成登記、絕育、一年內施打狂犬病疫苗證明或記錄，且不得為農業部領養黑名單。
飼主資格審核通過後需再經飼養知識考核測驗答題並獲得80分以上分數，希望以層層關卡檢驗以確保認養人具備有適當之飼養知識及飼主責任，保障貓咪未來的幸福生活。
另外，活動也提供認養者享有新竹縣動物保護園區認養犬貓優惠合作方案，認養人攜帶認養的貓咪並持相對應之「認養犬貓證明卡」至新竹縣內各特約優惠合作店家(合作之新竹縣特定寵物業或動物診療機構)，可享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠，期望以公私協力共同關懷認養動物往後的幸福與權益，落實寵物友善城市的精神。
認養活動貓隻相關資訊將同步於於動保所官網(https://apc.hsinchu.gov.tw/)及新竹縣動物保護教育園區FB粉絲專頁公告
