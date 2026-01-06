《牠》名導出手了 新作《他們要殺你》逼死侍女星對砍跩哥馬份

「死侍女星」薩琪畢茲在新片《他們要殺你》展開大逃殺。（華納兄弟提供）

被影迷封為「恐怖片教主」的《牠》名導安迪馬希提，即將於今年推出新世代大銀幕鉅作《他們要殺你》，結合瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案、殘暴虐殺等多重元素，還找來「死侍女星」薩琪畢茲、「跩哥馬份」湯姆費爾頓，以及奧斯卡得主派翠西亞艾奎特聯合主演，預定今年最瘋狂觀影體驗。

由新線影業聯合Nocturna推出的全新電影《他們要殺你》，是1部血腥刺激、高亢狂飆的恐怖動作喜劇爽片，描述1名年輕女子（薩琪畢茲飾）必須在惡魔邪教操控下的威吉大樓熬過1晚，逃過神秘扭曲的死亡陷阱巢穴，否則就會成為下一個祭品。恐怖片經典《牠》名導安迪馬希提坐鎮監製，與創意十足的導演基里爾索科洛夫攜手合作，打造出宛如一場史詩般的恐怖、驚悚、喜劇之戰，交織著殺戮與邪惡的黑色幽默，更以獨特另類的狂放姿態震撼登場。

《他們要殺你》卡司找來在漫威電影《死侍2》中大殺四方的女星薩琪畢茲、《哈利波特》系列中最廣為人知的反派「跩哥馬份」男星湯姆費爾頓主演，並集結麥哈拉哈羅德、派特森約瑟夫、海瑟葛拉罕，以及曾以《年少時代》奪得奧斯卡最佳女配角獎的演技派女星派翠西亞艾奎特共同演出。

