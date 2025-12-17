《牠》演員瓊・格雷格森癌逝享壽92歲 死訊藏半年才公開

好萊塢演員瓊・格雷格森（Joan Gregson）今年6月6日因癌症在加拿大新斯科細亞省過世，享耆壽92歲，死訊近日才對外公開。她因在2019年電影《牠：第二章》中飾演克希夫人，以詭異笑容令觀眾印象深刻。

瓊・格雷格森最後一次銀幕演出為2025年播出的《牠》衍生影集《牠：歡迎來到德利鎮》，當時拍攝已高齡91歲，製作人芭芭拉・馬希提（Barbara Muschietti）表示，「讓她以這角色作結，是我們的榮幸。」

廣告 廣告

瓊・格雷格森出生於法國巴黎，演藝生涯起於1990年代，曾參與多部知名電影、戲劇演出，包括《吸血鬼保母》、《面具聖徒》等，尤其她在《牠：第二章》飾演克希夫人的陰森氣場，令觀眾印象深刻。

今年6月份瓊・格雷格森因癌症病逝於加拿大新斯科細亞省，過了半年時間死訊才被曝光，也讓許多影迷們不捨，並讚賞她的演技「克希夫人永遠難忘」、「是讓人毛骨悚然的藝術家」。

延伸閱讀

東北季風增強！北部、東半部變天轉雨 週末雨區擴全台

影/高雄某餐廳驚傳「11人食物中毒」 衛生局急採檢體送驗

揭綠媒靠「政媒共生」發大財 董智森曝4招：土地最好賺