《牠》詭異微笑奶奶癌逝！死訊藏半年才曝光 享耆壽92歲

美國好萊塢影星瓊・格雷格森（Joan Gregson）於今（2025）年6月6日在加拿大新斯科細亞省因癌症離開人世，享耆壽92歲，相關消息近日才對外曝光，讓不少影迷感到惋惜。格雷格森多年來多在恐怖題材作品中擔任綠葉角色，並以令人不寒而慄的神情與笑容深入人心。其中最令人印象深刻的，就是她於2019年在電影《牠：第二章》中飾演克希夫人一角，成為影迷心中難以忘懷的恐怖經典。

根據《SlashFilm》報導，格雷格森出生於法國巴黎，自1990年代踏入演藝圈以來，長年活躍於影視與舞台劇領域。她雖多半擔綱配角，卻憑藉鮮明氣質與深厚表演功底，在超過30部影視作品中留下令人難忘的身影，成為許多觀眾心中極具存在感的「黃金綠葉」。

在眾多作品中，最令影迷印象深刻的，莫過於她於2019年電影《牠：第二章》中飾演的克希夫人一角。片中她以詭譎笑容與陰森眼神，成功營造出強烈不安氛圍，短短出場卻極具衝擊力，也被不少影評與觀眾視為全片最令人毛骨悚然的片段之一。

瓊・格雷格森生前最後一次演出，則是在2025年播出的《牠》系列衍生影集《牠：歡迎來到德利鎮》中短暫現身。影集攝影師安傑洛・科拉維基亞（Angelo Colavecchia）透露，當初正是他向導演安迪・馬希提（Andy Muschietti）提議邀請格雷格森回歸，導演事後也表示「我感到非常驚喜，沒想到她還在演藝圈活躍」。

身兼製作人也是導演姊姊的芭芭拉・馬希提（Barbara Muschietti）則表示，在拍攝當下格雷格森已高齡91歲，或許早已將這次演出視為演藝生涯的重要告別。「她擁有令人敬佩的一生，長年耕耘舞台劇與表演藝術，能讓她以這個角色為創作旅程畫下句點，是我們莫大的榮幸」。她也形容，格雷格森在片場始終神采奕奕，對重返《牠》的世界感到由衷喜悅。

