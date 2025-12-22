《牠2》Eddie演員James Ransone輕生 年僅46歲留下妻兒心碎送別

（娛樂中心／綜合報導）美國演員詹姆士蘭森（James Ransone）驚傳身亡，洛杉磯郡驗屍官證實，他已於當地時間12月19日在洛杉磯家中輕生，享年46歲。這位以HBO經典影集《火線重案組》（The Wire）與電影《牠：第二章》（It: Chapter Two）走紅的實力派男星殞落消息傳出後，影視圈與全球影迷紛紛表達不捨與哀悼。

圖／美國演員詹姆士蘭森（James Ransone）驚傳在洛杉磯家中輕生，享年46歲。（翻攝 IMDB）

多家外媒報導指出，警方19日下午接獲報案趕抵其位於洛杉磯的住處，隨後由洛杉磯郡法醫辦公室接手調查，確認死因為輕生，並排除外力介入可能。目前相關檢驗程序已完成，遺體將發還家屬處理後事。蘭森身後留下結婚多年的妻子潔米麥克菲（Jamie McPhee）與兩名子女。

令人鼻酸的是，消息曝光前，妻子便已在個人社群平台低調放上替美國「國家精神疾病聯盟」（NAMI）募款的連結，被外界解讀為與蘭森生前長期與心理健康問題、情緒困擾對抗有關。

詹姆士蘭森出生於美國馬里蘭州，早年在巴爾的摩縣就讀表演藝術學校，之後踏入影視圈，以精準細膩的演技在多部作品中累積口碑。2003年，他在《火線重案組》第二季中飾演碼頭工會領袖之子「Ziggy Sobotka」，一個衝動又帶點悲劇色彩的角色，雖僅出現12集，卻被視為全劇最令人印象深刻的角色之一。

圖／《牠：第二章》劇照。（翻攝 IMDB）

之後他在迷你影集《Generation Kill》、影集《Treme》《Bosch》中都有重要演出，電影方面則陸續在恐怖片《凶兆》（Sinister）、《凶兆2》、《厲陰屋宇宙》相關作品、《牠：第二章》與《黑電話》（The Black Phone）中亮相，擅長在類型片中塑造帶有陰影、卻又具人性深度的小人物。

近年來，蘭森也曾在訪談與社群媒體上談及自己的成長傷痕與戒癮過程。他透露，童年時曾遭受性侵害，這段經歷在他心中留下長期陰影，也與他多年來對酒精與藥物成癮的掙扎有關；他曾分享自己在20多歲時成功戒除海洛因，才真正有機會專注在演員工作上，並希望藉由公開自身故事，鼓勵更多人正視心理創傷與精神健康議題。

對於蘭森的離世，《火線重案組》主創大衛西蒙（David Simon）在聲明中形容這是「沉重而可怕的消息」，讚許蘭森不僅在表演上全力投入，也在片場與同劇組演員建立真誠情誼，多年來一路合作留下深刻回憶。

