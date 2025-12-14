牡丹鄉森里海特展 秀共生美學

森里海環境藝術設計營10年特展在牡丹遊客中心展出，圖為今年在滿州九棚村口的意象《PANG！》，靈感來自於九棚是火箭基地，並以漂流木搭建「棚」字，同時也含有原住民圖騰。（羅琦文攝）

「牡丹．落山風．森里海環境藝術設計營」開辦10年以來，累積豐碩成果，屏東科技大學與高雄大學攜手規畫「珍拾手護．牡丹．落山風森里海環境藝術設計營10年特展」，14日在牡丹遊客中心舉辦開幕茶會，近30位各界藝文同好參與，共同見證森里海永續理念在地深耕的歷程。

川人街工作室執行總監吳儷嬅表示，森里海環境藝術設計營起源於民國105年，牡丹鄉公所在原民會支持下，進行原住民智慧產業升級計畫，以「人與自然共生」的里山精神為核心，透過「森林—里（社區）—海洋」的整體視角，強調山林、河川與海洋之間不可分割的生態關係，傳達保育概念，也與社區發展協會結合。

營隊引導學生深入部落，透過實地踏查、社區共學與創作實踐，反思現代生活對環境的影響，並轉化為兼具藝術性與公共性的環境藝術作品。10年來營隊結合森林疏伐木材、漂流木與海洋廢棄物等在地自然素材進行創作，落實永續循環精神。

特展自今年12月10日至明年1月31日在牡丹遊客中心展出，內容涵蓋活動緣起、發展歷程年表、森里海概念介紹、歷屆營隊紀錄與成果展示，並展出歷屆作品縮尺模型、活動文宣、T恤，以及設置互動留言區，邀請民眾共同書寫對森里海環境藝術未來的期待。

營隊營長、雲林科技大學副校長黃世輝表示，一個活動可以持續10年相當不簡單，也期許未來可以將地方文化出版成冊，建立藝術文化地圖、結合在地自然環境，以聲音、影像等多元作品並創造更多學校師生參與，展現地方生命力。