牡蠣剝殼人力老化 水試所導入超高壓自動去殼

（中央社記者汪淑芬台北18日電）台灣西南沿海是重要牡蠣產區，因人口老化與勞動力短缺，長期仰賴的人工剝殼正面臨瓶頸，農業部水產試驗所導入超高壓技術，可自動幫牡蠣去殼，提高效率與食安。

水試所為解決牡蠣剝殼長期面臨的人力短缺與高齡化問題，日前假國立虎尾科技大學辦理「國產牡蠣開殼人機協同作業暨品質提昇技術工作坊」，藉由導入超高壓加工技術，推動台灣牡蠣產業自動化與品質升級。

水試所今天發布新聞稿，國人消費牡蠣的方式主要為牡蠣清肉，與他國以帶殼牡蠣販售型態不同，產業長期仰賴人工剝殼作業，隨著人口老化與勞動力短缺，尤其在雲嘉沿海地區都是以年長者為主要勞動力，被喻為「剝殼千歲團」，傳統剝殼作業逐漸面臨瓶頸。

根據漁業署統計，111年台灣牡蠣生產總量為1萬6691噸，較107年下降5419噸；越南進口的牡蠣及相關製品則由107年的34噸增加至112年的4053噸，顯示台灣牡蠣養殖產業正面臨嚴峻的挑戰。

水試所說，引進自動化設備與智慧加工技術，已成為產業永續發展的必然趨勢。

水試所辦理的「國產牡蠣開殼人機協同作業暨品質提升技術工作坊」，廣邀彰化、雲林、嘉義、台南及澎湖地區漁會、公部門與牡蠣加工業者參與討論。

水試所說，超高壓技術可使牡蠣殼、肉因膨脹係數差異而分離達到去殼效果，因無需使用刀具，可有效避免人工剝殼造成的手部傷害及減輕人力負擔，同時作業時間短，可降低腸炎弧菌量及避免雜菌汙染，提高食品衛生安全，且取肉率達高98%以上，更能保持牡蠣的鮮度與風味。

水試所說，牡蠣高壓脫殼設備的投資成本，若以實驗級6.2公升設備為例，約需新台幣350萬元，約可容納4至5斤的帶殼牡蠣，從升壓到降壓約需5至6分鍾；55公升與525公升等工廠級生產線投資成本分別約3700萬及9300萬元。

水試所說，初期投入高壓脫殼設備成本雖高，但隨自動化規模化生產，人工開殼的單位生產成本可由每公斤約158元降至147元，且技術也可延伸至蝦蟹脫殼、醃製貝類等水產品加工，為漁業淡季創造多元營收模式。（編輯：陳清芳）1141118