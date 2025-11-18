牡蠣剝殼工人力老化 農業部推自動設備「1小時開50斤」

水試所強調，高靜水壓技術不僅可應用於牡蠣開殼，亦可延伸至蝦蟹脫殼、醃製貝類等水產品加工，為漁業淡季創造多元營收模式。（圖／農業部）

國人消費牡蠣以清肉為主，但傳統剝殼作業在沿海勞動力老化、短缺的現在已逐漸面臨瓶頸，遂農業部辦理「國產牡蠣開殼人機協同作業暨品質提昇技術工作坊」，藉由導入超高壓加工技術，推動牡蠣產業自動化，農業部指出，6.2公升機台已可實現「每小時開殼40至50斤牡蠣」，且隨自動化規模化生產，人工開殼的單位生產成本可由每公斤約158元降至147元。

農業部水產試驗所所長張錦宜說明，國內帶殼牡蠣年產量約2億4千萬顆，但由於國人偏好牡蠣清肉，因此仍須仰賴人工處理，尤其在雲嘉沿海地區，「千歲團」更成產業主要勞動力，然而也凸顯人口老化與勞動力短缺困境，遂引進自動化設備與智慧加工技術，已成為產業永續發展的必然趨勢。

水試所指出，為協助牡蠣產業升級，廣邀彰化、雲林、嘉義、台南及澎湖地區漁會、公部門與牡蠣加工業者約40人，於虎尾科技大學辦理的「國產牡蠣開殼人機協同作業暨品質提昇技術工作坊」，並由專業學者分享「超高壓加工技術簡介及全球趨勢」與「HPP在水產品上的多元利用」。

水試所表示，透過200至350MPa的高壓環境，可使牡蠣殼、肉因膨脹係數差異而分離達到去殼效果，HPP技術應用在牡蠣開殼無需使用刀具，可有效避免人工剝殼造成的手部傷害及減輕人力負擔，同時批次作業時間短可降低腸炎弧菌量及避免雜菌汙染，提高食品衛生安全。

此外取肉率達98％以上，且保持牡蠣的鮮度與風味。最後於現場示範HPP人機協同的牡蠣開殼操作，讓與會者實際體驗高壓處理後牡蠣清肉的鮮甜滋味。

針對業界關注的設備投資成本，研究團隊表示，實驗級6公升設備約需350萬元，而55公升與525公升等工廠級生產線投資成本分別約3,700萬及9,300萬元，雖初期投入高，但隨自動化規模化生產，人工開殼的單位生產成本可由每公斤約158元降至147元。

水試所強調，高靜水壓技術不僅可應用於牡蠣開殼，亦可延伸至蝦蟹脫殼、醃製貝類等水產品加工，為漁業淡季創造多元營收模式，在與會者呈現高度興趣與熱切期盼下，期望未來深化研究HPP於水產加工參數之研究，評估牡蠣量產下的可行性，並協助業界導入技術，提升國產牡蠣的加工效率與國際競爭力。

