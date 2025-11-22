牡蠣配美景！蘆竹溝漁港將種落羽松 打造觀光新打卡景點

台南沿海的七股鹽田濕地與北門濕地正進行紅樹林復育計畫，在溼地上增種海茄苳等濕地植物。（邱永仁提供／郭良傑台南傳真）

台南市主要養蚵區、北門區蘆竹溝漁港附近濕地，在台南市農業局、成大水工所及當地居民合作下，推動紅樹林復育計畫，為讓當地居民參與及了解紅樹林復育計畫，日前安排志工到七股鹽田濕地學習復育工作，並在蘆竹溝進行試種海茄苳，蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁表示，另外也評估種落羽松來增加地方景點。

台南有豐富的濕地環境，而四草大眾廟後方排水道的紅樹林區，是台南市最佳的紅樹林自然觀察區，水道旁分佈著3種紅樹林植物：數量最多的海茄苳，次為最耐鹽的欖李及少數的五梨跤，與曾文溪口濕地都屬國際級重要濕地。其次是北門濕地與七股鹽田濕地，都屬國家級濕地。

蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會的志工到七股鹽田濕地學習紅樹林復育及植物種植。（邱永仁提供／郭良傑台南傳真）

台南市農業局與成大水工所及蘆竹溝農漁產業永續文化發展協會等單位，計畫在蘆竹溝的北門濕地進行紅樹林復育，將當地原有的海茄苳、水筆子等紅樹林植物進行復育，用以恢復濕地原有的豐富生態，而七股鹽山濕地的復育計畫正在進行中，紅樹林的復育樣態較佳，成為北門濕地復育學習的對象。

蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁表示，北門濕地長期未受到保護，因開闢漁船航道、拓展養蚵區、海堤施工及汙染等受到破壞，原有的紅樹林不復存在，生態受到破壞，最近在北門濕地發現零星蝦姑、彈塗魚等濕地魚類，若能經過紅樹林的復育，使濕地生態豐富起來，這些濕地特有魚類增加，對牡蠣的養殖也有幫助。

邱永仁表示，除了濕地紅樹林的復育外，該會與農業局也在研究在蘆竹溝養蚵園區的外圍景觀步道種植落羽松，在豐富濕地紅樹林生態外，能在蘆竹溝漁港增加一處休憩景觀，尤其是落羽松隨著季節變化，產生不同的景色，可以成為在地居民休閒散步的去處，還能成為遊客的打卡景點，使遊客到北門除了嚐鮮蚵外，還可以觀賞落羽松及拍照打卡推薦。

