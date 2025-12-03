牢中投書日媒喊冤！尹錫悅重申戒嚴正當性「示警國家危機」
南韓前總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）在去年12月3日戒嚴令宣布屆滿1年之際，接受日本《讀賣新聞》書面專訪，再度為戒嚴令辯護，強調是「自由民主主義的憲政秩序的崩壞與國家危機狀況下所做的國家非常事態宣言」，目的是要讓身為主權者的國民知道這樣的狀況。
尹錫悅目前被拘留在首爾拘置所，這次書面專訪是《讀賣新聞》於上月透過公判擔任律師向尹錫悅提出要求。在公判中，兵力投入國會的行為是否有阻止戒嚴令解除決議案通過的意圖，成為爭論點之一。尹錫悅強調該決定是民主制度下的危機管理，「這與以往壓迫人民的戒嚴令不同。我們在幾個小時內就接受了國會解除戒嚴令的請求。」他聲稱自己無意削弱國會的權力。
針對在任期間努力改善的日韓關係，尹錫悅表示，「韓日關係的發展不僅對兩國，對印度太平洋地區與世界的自由和平繁榮都非常重要」。他也對推動日美韓3國合作擴大一事表示，「感到有很大的意義和價值」，展現自負。
同日，南韓各大媒體也趁戒嚴風波週年，回顧當時事件過程。
據《韓聯社》報導，去年12月3日晚間10時27分，尹錫悅突然宣布戒嚴，之後在6個小時內直到戒嚴解除前，多次指示軍警「就算開槍也要破門進入國會」、「逮捕國會議員」等。尹錫悅當時一方面向軍警指揮部施壓，要他們阻止國會表決解除戒嚴並將議員拉出；一方面指示國家情報院協助逮捕政治人物，動作頻繁。
過程期間尹錫悅共打電話6次給國家警察廳長趙志浩（Jo Ji-ho），指示將要進國會的議員全部逮捕。之後尹錫悅感到無法阻止議員進入後，打電話給特種部隊指揮官郭鍾根（Kwak Jong-keun），並指示「就算用斧頭把門板砸碎也要進去，把裡面的人全都拉出來」。不過最終尹錫悅在去年12月4日凌晨4時26分宣布解除戒嚴。
延伸閱讀
再提台灣問題！高市早苗：尊重《中日聯合聲明》 對台立場不變
何啟聖／高市早苗語氣軟了 北京卻更冷：文娛封殺揭示一場更深的中日裂縫
中日緊張！陸發警告渤海海域「執行軍事任務」、實彈射擊7天
其他人也在看
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
郭正亮驚爆：2026、2028將有8官員被抓 賴清德現執政危機
國民黨副主席蕭旭岑在昨天表示，賴清德政府目前僅剩抗中策略可用，所有議題都被包裝成愛台灣的表態戰。然而，前立委郭正亮驚爆，有「重要人士」透露，2026年和2028年可能會有8名官員因司法手段而被逮捕，這些人包括縣市長及立法委員；賴清德可能會有執政危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 176
藍白三人爭宜蘭縣長提名 民眾黨徵召陳琬惠盼協調最強陣容
現任宜蘭縣長林姿妙自2018年上任，明年將屆滿兩任、無法再參選。面對縣長寶座將出現空缺，藍白兩黨多位人士皆躍躍欲試，角逐地方百里侯。其中藍營方面，除了呼聲最高的立委吳宗憲外，宜蘭縣議長張聖德也已提前在地方掛上看板爭取支持；民眾黨確定徵召的陳琬惠近日亦更換形象...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 2
台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先
政治中心／綜合報導宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣復交的選將幾乎篤定當選，外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。宏都拉斯2023年和台灣斷交隨即與中國建交 當時引發台人強烈反彈（圖／資料畫面）宏都拉斯總統大選開票，親中執政黨選將大幅落後，幾乎確定變天，斷交兩年多的台宏邦誼會不會因此出現轉機？外交部次長陳明祺，在鏡頭前鬆口。外交部次長陳明祺：「中國用各種樣子的方式，利誘的方式來建立邦交，相對來說，我們對於友邦的協助跟合作，是建立在比較可持續的發展上，所以我們對於之後繼續，能夠開展跟宏都拉斯的關係，我們覺得是，我們會再繼續努力。」台灣和宏都拉斯斷交後宏國蝦類產業大受衝擊 有60多家公司倒閉（圖／民視新聞）坦言和宏都拉斯朝野，一直都有緊密互動，但過去兩國邦交關係，在2023年畫下句點，宏國轉頭就貼向中國握手當好朋友，如今兩年過去，數字會說話，宏都拉斯蝦類出口，從2022年9400公噸，到2024年崩跌至3000公噸，總量下降近7成，更有多達60家公司倒閉，似乎是中國承諾跳票，讓宏國想起台灣的好？在五名總統候選人中，佔居上風的前兩名候選人，包含川普力挺的阿斯夫拉及中間偏右自由黨的納斯拉亞，都喊出"和台灣恢復邦交"，反而是親中的執政黨，票數一路被輾壓，宏都拉斯看來復合意願高，但藍綠都喊話，台灣要站穩立場。立委（民）王定宇：「選舉當中所開出的政見，在選後，有些也會因為政治的局勢變化，而有所變化，我們不花錢買邦交國，但是基於友誼理念相近，可以共存共榮。」立委（國）洪孟楷：「我們也希望我們的邦誼，絕對不是建立只是在利益及金錢之上，而是真真正正認同中華民國。」宏都拉斯進行總統大選有兩名喊出與台灣復交的候選人票數遙遙領先 未來是否復交決定權將在台灣手中（圖／資料畫面）宏都拉斯遭中國畫大餅，經濟大受打擊，如今政壇變天，是否切割中國，再度和我國恢復邦交？這回最終主導權，輪到台灣。原文出處：台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先 更多民視新聞報導宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交宏都拉斯30日大選受關注 保守派和中間派擬恢復與台灣邦交宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人民視影音 ・ 1 天前 ・ 23
中國不認"舊金山和約" 日議員調侃:台灣還是日本領土?
政治中心／綜合報導二戰結束後，日本簽署"舊金山和約"放棄台澎主權，是"台灣地位未定論"重要基礎，日相高市早苗也說"日本無法認定台灣地位"，但這又讓中國跳腳、否認舊金山和約，但有日本議員調侃"不承認舊金山和約的話，台灣現在還是日本領土，也不會歸中國所有"。副總統蕭美琴再度接受外媒訪問，被問到是否設想到任何情境，美國可能要派兵協防台灣，她這樣回答。蕭美琴說「臺灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的假設性情境發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出，是否介入衝突、或戰爭的痛苦決定，這就是為什麼嚇阻，和強化臺灣實力如此重要。」台灣的努力，贏得國際認同，日本首相高市早苗日前也表態"台灣有事就是日本有事"，還引用"舊金山和約"，強調日本已放棄對台的所有權利，無法認定台灣法律地位，但這讓中國更是跳腳。高市早苗指出，日本無權認定台灣法律地位。（圖／翻攝網路）中國外交部發言人毛寧說「舊金山和約是在排斥中俄，二戰重要當事方的情況，對日本單獨媾和而發表的文件，其對台灣主權歸屬等涉及中國做為非締約國的領土、和主權權利的處置都是非法無效的。」舊金山和約是日本戰敗後，放棄台灣、澎湖等領土的國際法文件，但當時未指明誰來接管，也被稱為"台灣地位未定"，如今中方拒絕承認，被前日本議員松丸誠調侃，如果中國拒絕承認舊金山和約，那現在台灣仍將是日本領土、也不會歸給中國，中國的說法是"自掘墳墓"。舊金山和約。（圖／資料照）羅智強說「面對地緣政治的衝突就是當個和平締造者，那台灣屬於中華民國這是鐵錚錚歷史事實、也有歷史文件做為依據。」賴瑞隆說「舊金山和約你都不認可的時候，日本戰敗的時候到底相關的一些台灣地位如何規定，那顯然會更加複雜化，台灣所有未來的走向，應該還是由台灣人民做最後決定。」舊金山和約是重塑東亞地緣格局重要文件，中國想片面推翻，只怕引起更大矛盾。（民視新聞綜合報導）原文出處：中國不認「舊金山和約」 日議員調侃：台灣還是日本領土？ 更多民視新聞報導中國急了？指賴清德國慶文告顛倒黑白 外交部嗆：停止扭曲史實鄭麗文嗆綠「台灣主權未定論」荒謬 賴瑞隆：與中共唱和進行紅統日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊民視影音 ・ 1 天前 ・ 33
宏都拉斯有望與台灣復交？ 川普加持親台派候選人勝出｜#鏡新聞
我國前友邦國家宏都拉斯，昨天(美11/30)舉行總統大選，而「親中議題」成為這次左右選戰的最大關鍵，甚至可能進而影響台灣。因為兩位反對黨候選人都已經表態，勝選後就要和台灣恢復邦交。稍早初步開票結果出爐：由美國總統川普加持的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。而他也在選前喊出，要和台灣恢復邦交。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
普丁首談與北約開戰! 稱俄「準備好了」德2029「對俄作戰計畫」曝光
[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府近期積極推動烏克蘭和平協議，但俄烏雙方目前仍無法就停火條件取得共識，許多歐洲國家也擔心俄羅斯從烏克蘭獲得利益後，將野心擴展到歐洲地區。近期有消息稱，德國針對可能與俄羅斯爆發衝突的情形，制定長達 1,200 頁的「對俄作戰計畫」，準備在 2029 年正面應對俄羅斯的威脅。與此同時，俄羅斯總統普丁也展現出強硬的態度，強調俄羅斯已經做好與歐洲國家開戰的準備。 《騰訊網》軍事記者「萬全」引用美國《華爾街日報》的報導指出，德國為了應對可能與俄羅斯爆發的武裝衝突，制定一份長達 1,200 頁的對俄作戰計畫書，預計將動員 80 萬士兵與 20 萬輛戰車，並在衝突發生前打造運輸與後勤補給路線。 德國和立陶宛的國防部長簽署了德軍永久部署立陶宛的協議，大約 4,800 名德國士兵將被部署到立陶宛靠近俄羅斯的邊境。 圖 : 翻攝自維基百科 該份計畫書認為，俄烏戰爭可能在美國的協調下，以俄羅斯獲得大量戰果畫下句點，推測俄羅斯可能延續自身的勝利敘事，在 2029 年對北約國家發動攻擊，「無論戰火在何地點燃，德國都將不可避免地淪為戰場」。為了應對可能發生的戰爭，該計畫書提議新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 4
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷
日本、中國關係緊張之際，日本朝日電視台今天（12/1）披露一項美國智庫的分析，假設解放軍實施海上封鎖，台灣可以在美國的支援下撐過去，不過作為提供美軍基地的日本，恐被捲入戰爭，造成超過4千名人員死傷。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
除非踏過我們屍體！ 王世堅談國防：台灣不會輕易認輸
除非踏過我們屍體！ 王世堅談國防：台灣不會輕易認輸EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 1 天前 ・ 6
學者揭鄭麗文「2026大考驗」：能否黨內立威的終南捷徑
2026九合一大選，各政黨要推出哪些人選出戰，都是關注焦點。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，對國民黨主席鄭麗文而言，該如何提名會是個大考驗，能否找出最強人選、適時徵召，不僅是鄭的當務之急，也是能否黨內立威的終南捷徑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
川普簽字了！《台灣保證實施法》正式生效
[NOWnews今日新聞]白宮表示，美國總統川普週二（2日）正式簽署了「台灣保證實施法案」，要求美國國務院審查美國與台灣交往的準則。此舉正值外界日益擔憂中國可能會對台灣採取行動之際，這項法案將被視為深...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 14
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
中國沒招了！外交秀下限 反日變自殘 2028中國「和統」好時機 中國寄望引導川普放棄台灣 ｜全球聊天室｜#鏡新聞
◎外媒持續關注台海動向。彭博社專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）就指出，中國國家主席習近平正利用華府對台支持態度不明的時機，強化統一目標的宣示。她並引用澳洲退役少將瑞恩（Mick Ryan）的分析，認為習近平可能在烏俄談判之際，趁機也向美國川普政府提出屬於北京的「台灣方案」。 ◎《華爾街日報》也指出，習近平試圖引導川普放棄台灣，換取貿易協議。路透社則分析，北京正觀望台灣反對黨風向、2028總統大選、美國是否出現具孤立主義色彩的總統接班人3項關鍵因素，來判斷「和平統一」的契機。面對外部變局，台灣內部選擇致力強化防衛，國防部已提出 1.25 兆元軍購特別預算，並與美方整合九大項軍購要價書，打造屬於自身的「台灣之盾」。 ◎美國政府與烏俄交戰雙方，正在進行新一輪和平協議的談判。國務卿盧比歐明確表示，與烏克蘭的討論很有建設性，美國會全力協助烏克蘭戰後的穩定。不過他的白宮同僚心裡打的算盤，跟他的可能不太一樣。根據華爾街日報消息，川普親信圈中，急於推動烏俄停火，真實目的是加快與俄羅斯的商業合作，未來將聯手開發北極能源，以及與馬斯克公司SpaceX有關的太空任務。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3