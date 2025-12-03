牢中投書日媒喊冤！尹錫悅重申戒嚴正當性「示警國家危機」

南韓前總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）在去年12月3日戒嚴令宣布屆滿1年之際，接受日本《讀賣新聞》書面專訪，再度為戒嚴令辯護，強調是「自由民主主義的憲政秩序的崩壞與國家危機狀況下所做的國家非常事態宣言」，目的是要讓身為主權者的國民知道這樣的狀況。

南韓前總統尹錫悅投書日媒重申戒嚴正當性。（資料照／美聯社）

尹錫悅目前被拘留在首爾拘置所，這次書面專訪是《讀賣新聞》於上月透過公判擔任律師向尹錫悅提出要求。在公判中，兵力投入國會的行為是否有阻止戒嚴令解除決議案通過的意圖，成為爭論點之一。尹錫悅強調該決定是民主制度下的危機管理，「這與以往壓迫人民的戒嚴令不同。我們在幾個小時內就接受了國會解除戒嚴令的請求。」他聲稱自己無意削弱國會的權力。

針對在任期間努力改善的日韓關係，尹錫悅表示，「韓日關係的發展不僅對兩國，對印度太平洋地區與世界的自由和平繁榮都非常重要」。他也對推動日美韓3國合作擴大一事表示，「感到有很大的意義和價值」，展現自負。

尹錫悅宣布戒嚴令指示軍隊進入國會。（資料照／美聯社）

同日，南韓各大媒體也趁戒嚴風波週年，回顧當時事件過程。

據《韓聯社》報導，去年12月3日晚間10時27分，尹錫悅突然宣布戒嚴，之後在6個小時內直到戒嚴解除前，多次指示軍警「就算開槍也要破門進入國會」、「逮捕國會議員」等。尹錫悅當時一方面向軍警指揮部施壓，要他們阻止國會表決解除戒嚴並將議員拉出；一方面指示國家情報院協助逮捕政治人物，動作頻繁。

過程期間尹錫悅共打電話6次給國家警察廳長趙志浩（Jo Ji-ho），指示將要進國會的議員全部逮捕。之後尹錫悅感到無法阻止議員進入後，打電話給特種部隊指揮官郭鍾根（Kwak Jong-keun），並指示「就算用斧頭把門板砸碎也要進去，把裡面的人全都拉出來」。不過最終尹錫悅在去年12月4日凌晨4時26分宣布解除戒嚴。

