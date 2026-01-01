牢記安全睡眠5大守則 降低冬季嬰幼兒猝死風險

氣溫驟降，許多父母擔心寶寶著涼、是否足夠保暖，卻也憂心過度保暖恐增加嬰兒猝死症（SIDS）風險。台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科一日提醒家長，牢記「安全睡眠五大守則」，只要掌握正確的安全睡眠環境，就可大幅降低寶寶面臨的風險。

北市聯醫婦幼專科功能提升專案辦公室副主任暨兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症是指一歲以下健康嬰兒，在睡眠中突然且無預警死亡，即使經完整檢查仍無法找出確切死因。此外，嬰兒猝死症好發於出生後一至六個月，其中又以二至四個月風險最高。

所謂「安全睡眠五大守則」，第一，嬰兒每一次睡眠都應採仰睡姿勢，側睡或趴睡皆會顯著增加猝死風險；第二，使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放置枕頭、厚被或布偶；第三，建議「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內獨立嬰兒床，至少維持六個月，最好到滿一歲，可降低約五成風險。

第四，避免過度保暖，穿著原則為「比大人多一件」，並透過觸摸後頸或背部確認溫暖但不流汗；第五，可使用嬰兒穿戴式睡袋取代厚被，但避免使用加重睡袋或加重包巾。

北市聯醫婦幼院區呼籲，雖然天氣越來越寒冷，但只要掌握正確安全睡眠原則及照護嬰幼兒方式，就是給寶寶最溫暖、最安全的守護。若有相關育兒或健康疑問，建議主動諮詢小兒科醫師，為嬰幼兒打造安心成長的環境。