牢記車禍處理五口訣 保對險上路更安心

25歲的Polly是新手駕駛，在她生日這天，她精心打扮赴約，穿著緊身洋裝、搭配細跟高跟鞋，希望成為眾人焦點；然而，在開車前往慶生餐廳的途中，她的高跟鞋卡到油門踏板，導致車輛失控暴衝，撞上路邊土堆，車頭毀損，她趕緊打電話給朋友報平安，慶幸的是，人無大礙，成為她成年以來印象最深刻的生日。

「開車上路，『安全駕駛』很重要，除了常聽到的不要酒駕、不可超速、不可逆向、路口減速之外，『穿著適當的服裝與鞋子』也是安全駕駛的要件之一，卻常常被忽略。」汽車雜誌總編輯葉錦祥（以下簡稱小葉哥）說。

廣告 廣告

另外，小葉哥也提醒，有些人喜歡在車內擺放娃娃、公仔等飾品，或是瓶瓶罐罐等雜物，不但有可能遮擋視線，更可能在緊急煞車時，若物品剛好掉落在腳踏板下，容易讓駕駛分心或誤踩油門或煞車，而造成意外事故。

因此，開車上路，除了遵守安全駕駛的規則之外，穿著合宜的鞋子、車內空間不要擺放過多的物品等，掌握這些常被人忽略的細節，方可安心上路。

車禍處理五字訣：放、撥、劃、移、等

「遇到車禍，第一時間打電話的對象不應該是朋友，而是警察。」小葉哥說，像Polly這樣的新手駕駛，遇到車禍難免緊張，但馬路如虎口，切記把握黃金時間依照車禍處理流程SOP，才能降低二次傷害的發生。如果不知道車禍處理流程SOP，建議可以背妥以下五字訣：

一 放 ：車禍發生當下，勿移動車子，先閃黃燈，並將三角告示牌放置於事故地點後方30~100公尺，位於車速越快的道路上，告示牌要放越遠，以避免後方來車追撞。

二 撥 ：請駕駛及乘客移到較安全的地方，並撥打電話，如果現場有人員傷亡，勿任意移動，請撥打119；若無人受傷，則撥打110。

三 劃 ：車上一定要備粉筆，在警察到場處理前，可自行使用粉筆或在現場找堅硬物（如：石頭、磚頭等）將事故雙方車輛位置畫線固定，標示行進方向。

四 移 ：若是輕微小車禍，車輛尚能行駛且無人員受傷的情況下，可將車禍現場以各個角度拍照或錄影存證，用手機拍下兩車與附近建築物的相對位置。蒐證完畢後，則應盡速將車輛移至路邊，以免阻礙交通。但如果車上有人員受傷，則不應該移車，而是要等待救護人員前來救援，並讓警察做後續處理。

五等：等警察前來處理時，也可尋找現場是否有目擊者，並留下聯絡資料，以備不時之需。

事故發生五日內 記得申請保險理賠

最後，還要注意的是，根據《汽車保險條例第34條》規定，不論是強制險或其他任意險，車主都必須要在「事故發生後5日內」將車開至原廠或指定修理廠估價後，到保險公司辦理理賠。

因此小葉哥建議在車禍發生後，車主可以主動聯繫保險公司的客服人員，詢問後續理賠程序及應準備資料，若保險公司能夠派員到現場處理，將能確保後續申請車禍理賠的相關權益。

【保險理賠三步驟】

STEP 1：報警並取得「交通事故三聯單」

STEP 2：通知保險公司

STEP 3：五日內填妥理賠申請書，送至保險公司

不過，小葉哥也提醒，不是保了保險就等於吃到無敵星星，以為保險公司一定會理賠。他舉自己的朋友為例，開低底盤的車子上路，結果刮到路面，油底殼沒有完全裂開，僅局部滲油；車主以為事小，便自行開車到保養廠去維修，一檢查才發現油已漏光、傷到引擎，結果保險公司認為車主應負「防止損失擴大的義務」，在察覺漏油的當下就應該要叫拖吊車，最後導致引擎損壞，因此無法理賠引擎的損失。

由此可知，開車上路，除了遵守安全駕駛的原則之外，一定還要保對保險，選對專業的保險公司，以新安東京海上產險網路投保為例，不但有多元的車險產品可以選擇，還有24小時的客服諮詢及專業理賠服務；更重要的是，透過網路投保可以享有價格優惠、有效率，服務也不打折。



👉汽車險立即試算投保GO



看更多 每位車主都需要的 【強制險】

看更多 上路必備保險【第三人責任險】

看更多 撞到超跑的附身符 【超額責任險】

看更多 愛車的守護神【車體損失險】