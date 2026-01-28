牧場到餐桌層層把關 台南推廣國產雞肉安心選購

家禽肉已成為國人日常飲食中重要的蛋白質來源。依據統計，國人每年家禽肉消費量已高於豬肉，其中雞肉更是餐桌上最常見的選擇。為讓民眾更了解國產雞肉的生產過程與品質把關機制，台南市政府農業局28日舉辦行銷發表會，說明在地養雞產業如何透過科學管理與嚴謹防疫，提供安全、優質的雞肉產品。

台南市長黃偉哲表示，台南是國內重要的土雞與肉雞生產地，養雞產業發展成熟，從飼養管理到防疫措施都持續精進，希望讓消費者對國產雞肉更有信心。此次活動也邀請養雞產業代表到場，分享第一線的飼養經驗與安全管理做法。

圖說：畜牧業者用心飼養照顧的有色肉雞(圖片來源/台南市政府提供)

台南市農業局指出，確保雞肉品質的關鍵在於源頭管理。牧場需維持良好環境條件，落實生物安全與用藥規範，並配合政府進行動物用藥抽樣監測。雞隻送往屠宰場後，亦由駐場獸醫師進行屠前與屠後檢查，透過多道程序把關，確保產品符合食品安全標準。

台南市養雞協會代表說明，雞隻在成長過程會依雞齡施打疫苗預防疾病，概念與人類接種疫苗相似；若需使用動物用藥，皆須依規定辦理並遵守停藥期，確保上市前無藥物殘留。另有業者分享，透過改善禽舍通風溫控、降低飼養密度與加強日常管理，可減少疾病發生機率，進一步降低用藥需求，逐步朝減抗甚至無抗飼養方向努力。

農業局也澄清，坊間對雞隻飼養仍存在誤解，實際上國產雞隻並未使用生長激素。雞隻生長效率的提升，主要來自育種改良、飼養環境優化與營養均衡的飼料配方，而非違規添加物。農業局呼籲民眾多選購來源清楚、標示完整的國產雞肉，用行動支持在地畜牧產業，也為家人餐桌增添安心選擇。

圖說：國產雞肉品質優良安心購(圖片來源/台南市政府提供)

