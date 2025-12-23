牧場端把關食安 高雄畜禽用藥抽檢全數過關

畜禽產品是市民日常飲食的重要來源，高雄市政府持續從源頭嚴把食品安全關卡。農業局動物保護處表示，透過不定期前往畜牧場抽樣檢驗與宣導，加強動物用藥安全管理，確保畜禽產品符合食用規範，讓消費者買得安心、吃得放心。

動保處指出，114年度已完成未上市畜牧場動物用藥抽樣監測作業，共抽驗家畜場14場、家禽場78場，檢驗結果全數合格，合格率達100%，顯示多數畜牧業者均能確實遵守相關用藥規定，落實自主管理，對食品安全形成有效防線。

動保處說明，畜牧業者依法僅能使用經核准的動物用藥品，不得以農藥或未核准藥品替代使用於病媒或害蟲防治；畜舍環境防治亦須採取合法且安全的方式，避免交叉污染畜禽與其產品，影響食安品質。

配合農業部動植物防疫檢疫署於11月底的指示，動保處今年也針對飼養規模達3萬隻以上的蛋雞場加強抽驗，新增22場抽檢作業，並已於12月5日全數完成，結果皆未檢出藥物殘留，顯示大型蛋雞場用藥管理情形良好。

動保處提醒，業者若發現家禽疑似染病，應由專業獸醫師到場診療並開立處方箋，依指示用藥，確實落實隔離治療、用藥紀錄與停藥期規定。若畜禽產品經檢驗發現不合格藥物成分，將立即實施全場移動管制，相關畜產品查封銷毀，待複檢合格後始得上市，以防不合格產品流入市場。

動保處處長葉坤松表示，政府責任在於從源頭把關，督促畜牧業者合法、正確使用動物用藥品，兼顧食品安全與產業永續。動保處每年均不定期加強稽查，若查獲違法用藥或檢出代謝物殘留，將依法追查來源並從嚴處分，呼籲業者切勿心存僥倖。

動保處也強調，違反《動物用藥品管理法》者，將處以新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並公布不合格業者與畜牧場名稱，盼與畜牧業者共同守護市民健康，打造安全、安心的食安環境。

