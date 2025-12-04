牧師祝禱及管樂聲中 議會聖誕樹溫暖點燈

高雄市議會聖誕樹四日晚上，在陽明國中管樂班悠揚音樂聲中正式點亮。（記者 吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議會八公尺高的聖誕樹，4日晚間點燈，議長康裕成偕同議員及市民朋友在議會前庭廣場共同見證，邀請高雄市基督教福音聯盟協會楊錫儒理事長率24位牧師，為城市獻上祝福，在國際賽事屢獲佳績的陽明國中管樂班也帶來悠揚音樂，帶領大家提前迎接溫馨聖誕。

今年聖誕燈區以「光之禮物」為主題，延續去年深受市民喜愛的八公尺聖誕樹，展現環保理念，周遭布置細節也全面升級，讓議會白色巴洛克建築在浪漫燈光中化身光之城堡。今年邀請多次征戰國際、連續15年獲得全國A組特優的「高雄之光」─陽明國中管樂班，用悠揚樂聲為高雄獻上祝福，精彩演出獲得滿滿的掌聲，讓活動更加豐富與溫馨。

廣告 廣告

議長康裕成帶領市議員曾麗燕、黃香菽、郭建盟、劉德林、張漢忠、陳慧文、李雅靜、湯詠瑜、邱俊憲、陳麗珍、黃秋媖、范織欽及蔡武宏等議員共同出席這場冬季盛事。2025聖誕燈飾自12月4日起至2026年1月31日，每日晚上五時卅分至八時卅分點燈，邀請市民朋友到議會散步、拍照、打卡，與家人朋友一同感受屬於高雄的聖誕祝福

（記者 吳文欽攝）

康議長感性的說，每年12月最期待的就是在議會廣場和大家共同點亮聖誕樹，她特別感謝楊錫儒牧師帶領龐大陣容的牧師群親臨議會，為城市與市民祝禱，期望透過今年的「光之禮物」點亮希望、點亮高雄，更點亮城市的未來。

（記者 吳文欽攝）

高雄市基督教福音聯盟協會楊錫儒理事長指出，「點燈」象徵耶穌的光照耀高雄，感恩上帝選取優秀議員，代表市民看守城市，教會也長期為高雄禱告，祈求平安和城市良好發展，帶給市民幸福生活。