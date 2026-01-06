牧德營收創新高 2026挑戰雙位數成長
【記者柯安聰台北報導】牧德科技（3563）2025年12月營收2.28億元，YOY6.98%，MOM0.07%；全年營收31.92億元，較去年成長108%，並超越2018年的31.1億元，創下公司歷史新高紀錄。
2025年受惠於AI相關應用，帶動電子產品需求旺盛，客戶端投資動能明顯提升，帶動PCB高階檢測設備需求，出貨表現持續暢旺。公司憑藉長期深耕PCB檢測領域所累積的技術實力與市場基礎，加上既有產品線持續優化，成功掌握訂單需求，成為推升全年營收成長的主要動能。
針對市場關注的 半導體檢測設備發展，牧德指出，隨著全球半導體產業持續擴產，AI、5G及高效能運算等應用推動高階封裝與測試需求快速成長，公司相關產品2025年陸續完成客戶端認證作業，隨著產品成熟度提升及客戶導入進度推進，牧德預期2026年起半導體檢測設備將逐步放量，可望成為公司下一階段重要的成長動能。
展望2026年，目前訂單能見度需求強勁，在PCB檢測設備需求維持穩定的基礎下，隨著半導體檢測設備逐步放量，整體營運動能可望進一步提升。公司預期，在既有客戶需求延續及新產品導入效益發酵下，2026年營收表現有機會挑戰雙位數成長趨勢。牧德將持續聚焦技術創新與產品線延伸，加速布局先進封裝檢測設備與產能擴充，同時維持在PCB檢測市場的領先地位，並透過全球化行銷與策略合作，積極拓展海外市場，以掌握全球電子製造與半導體供應鏈持續升級所帶來的長期成長機會。（自立電子報2026/1/6）
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 124
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 2 小時前 ・ 11
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 20
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
外資狂喊「華邦電、力積電目標價再翻天」！台積電創天價後資金急轉彎？記憶體族群全面暴走
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在上周五（2日）以氣勢如虹之姿迎接開紅盤，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高。權王台積...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
化工題材行情旺！「這檔」打入台積電CoWoS供應鏈領「3檔」漲停鎖死 中華化、勝一也吃香
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（5）日台股加權指數在台積電（2330）領頭下，盤中一度飆上30,339.32點，暴漲超過980點。而受惠於盤面行情旺，再加上晶圓...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
AI伺服器需求旺＋HBM供貨吃緊！「記憶體封測大廠」飆漲停股價連4漲 攜手友達同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場漲755.23點，收30,105.04點，漲幅2.57%。受惠AI伺服器需求湧現，HBM供貨持續吃緊下，點火封測族...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
驚人！台股8007億元交易量史上最大 證交稅一天可收22億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達8,007.94億元，創下史上最大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額約為19億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 91
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
投資人無感的3萬點？逾70％個股下跌
費城半導體指數上週五大漲4.01%，台積電（2330）美國ADR飆漲5.17%，換算成台幣台積電已攻上2000元大關，今日台積電跳空大漲，漲幅逾6%，貢獻加權指數漲點逾800點，加權指數一度狂漲近千點，一口氣衝上3萬點大關，再創歷史新高，台積電相關供應鏈股價跟著衝高，但以中小型股為主的櫃買指數卻是開自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔
台股今（5）日迎來關鍵時刻，在台積電強勢帶動下，加權指數一口氣衝破3萬點整數關卡，寫下歷史新高。台積電股價開盤後迅速走高，最高來到1,695元天價，不僅點燃市場多頭氣氛，也讓不少投資人直呼「真的見證歷史」。對此，財經作家阿格力也在臉書粉專發文，形容這波行情是「媽媽樂等級」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
達人理財／月薪3萬5到資產破億 補教老師靠押孤支翻轉人生
30歲、月薪3萬5千元的補教老師，10年後翻身資產破億！與一般投資人害怕虧損、忙著分散風險的做法不同，楊家杰反其道而行，靠著一套近乎逆人性的投資紀律：集中火力、蓋牌抱股、不停損，將人生從房貸壓力解放出來，甚至創造了一條財富上升曲線。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 14
檢方續查台積電洩密案 追加起訴1員工與東京威力主管
台灣高檢署持續針對台積電洩密案進行調查，除了先前起訴3名相關工程師。最新調查顯示，另一名陳姓工程師也涉案，並且東京威力科創的盧姓主管涉嫌湮滅證據。檢方依據《國家安全法》對陳力銘求處7年有期徒刑，對陳姓工程師則求處8年8月，盧姓主管則求處1年有期徒刑。另外，6日台股開低走高震盪，盤中一度大漲300點，依然站上3萬點。公視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
台積電美國廠利潤慘縮近8倍！專家這麼看
[NOWnews今日新聞]美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
【Follow 法人】台股破3萬點！外資大砍0050逾5萬張 台積電同步小幅調節
台股今（5）日突破3萬點，收30,105點創歷史新高，成交量放大至7,897億元，法人買盤趨保守，三大法人僅買超31.85億元，外資反手賣超76.43億元。觀察外資買賣超，買超集中在高股息ETF以00919獲逾7萬張，反之外資賣超則以0050大砍5.6萬張，台積電（2330）則同步遭小幅調節逾5千張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 18
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 38
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
美股狂漲三年牛市結束了嗎？華爾街這樣看
根據《彭博》周一 (5 日) 報導，美股在過去三年累計大漲約 78%，寫下近年少見的強勁表現，但華爾街多數多頭人士認為，隨著市場進入 2026 年前夕，漲勢仍有望延續，卻不再如先前那般猛烈。分析師普遍預期，今年美股仍將收高，但投資人鉅亨網 ・ 19 小時前 ・ 1
開春2天！台股漲755點站上3萬 史上第7大漲點紀錄
2026年開春第2個交易日，台股今（5）早狂飆989點，挑戰史上第2大漲點紀錄，盤中正式突破3萬點大關，改寫台股新里程碑紀錄，市值一天內暴衝了3.2兆元，來到98.8兆元水準。最後台股收漲755. 23點，收在30105點，為台股史上第七大漲點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 24